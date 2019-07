Francisco de la Torre, responsable de Hacienda de Ciudadanos, ha comunicado a la dirección del partido que abandona su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional de la formación y ha avanzado su intención de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados.

De la Torre dice haber tomado la decisión tras el desmantelamiento del equipo económico con el que empezó a trabajar en la formación naranja y que ahora dirigirá el millonario ex alto directivo de Coca-cola Marcos de Quinto.

La renuncia de De la Torre se suma a un número creciente de dimisiones, como la del responsable de Economía Toni Roldán, que dejó sus puestos de responsabilidad por desavenencias con la estrategia política marcada por Albert Rivera, o el eurodiputado Javier Nart, que cesó en la ejecutiva, o los fundadores Francesc de Carreras y Xavier Pericay.

Albert Rivera amplió la ejecutiva para reforzar su control del partido, rodeándose de afines, tras las críticas internas. De la Torre, que llevaba tiempo planteándose abandonar la formación, ha enviado una carta a Albert Rivera en la que explica que dimite por razones «personales, organizativas y políticas».

El aún diputado critica la deriva del partido, el mismo día de la investidura frustrada del candidato socialista Pedro Sánchez, a la que Cs ha votado no. El diputado reprocha a Rivera que haya decidido quedarse en «uno de los extremos» y entiende que eso es «no hacer política» y que «no es propio de un partido centrista«.

«Las alternativas que dejas son la repetición electoral o la constitución del gobierno más radical de la historia de España. Estoy seguro de que ninguna de las dos alternativas son las que desean, ni nuestros votantes ni la mayoría de los españoles«, afirma. «No estoy de acuerdo con el tono, las formas, y especialmente la estrategia política adoptada en los últimos meses. Tristemente, observo en los últimos meses que somos parte del problema y no parte de la solución«, opina en la carta.

«Dejo paso a aquellas personas que tú consideres que pueden llevar a cabo la estrategia económica y política que has decidido«, sentencia.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.