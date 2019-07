20 Minutos

El aspirante del PSOE a liderar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha considerado este martes que él debe ser el candidato propuesto por el presidente de la Asamblea, y así se lo ha trasladado, ya que su grupo es que el cuenta con más apoyos de cara al debate de investidura, con un total de 64. Asimismo, ha rechazado la posibilidad de recabar respaldos «vergonzantes ni mucho menos de tránsfugas» de Ciudadanos.

Gabilondo ha asegurado que su grupo parlamentario ya ha trabajado con Más Madrid y con Unidas Podemos sobre un texto que les ha permitido granjearse los apoyos de estas dos formaciones.

Asimismo, ha asegurado que en ningún caso persiguen la repetición de elecciones, puesto que estima que los ciudadanos han expresado su voluntad, y ha descartado cualquier posible estrategia por parte de su partido respecto a la celebración de unos nuevos comicios.

«No es lo que buscamos, no es lo que queremos y creo que la ciudadanía tampoco es lo que queire ni lo que merece. La ciudadanía ha expresado con sus votos qué modelo quiere, qué personas, qué quiere que pase. Nuestra obligación es buscar un acuerdo y en esto trabajamos», ha apuntado.

No a los respaldos «vergonzantes»

El candidato socialista ha descartado también ningún respaldo «vergonzante», que no sea «explícito» y mostrado «con claridad». «No aspiro a ser presidente de cualquier manera, a cualquier precio, con apoyos no especificados claramente y públicamente», ha matizado.

«Alguien ha hablado de Tamayazo. Yo no estoy en esas cosas, no las quiero, lo digo con claridad. Otra cosas es que haya votantes de Cs que no ven claro eso. Manuel Valls no votó a escondidas por la tarde, dijo públicamente lo que quería hacer. Si hay alguien en Madrid (de Ciudadanos) que quiera otra opción, me parecerá bien y es legítimo que la haga. No me parece lo más probable, la verdad, para qué vamos a hacer fantasías«, ha detallado.

Sobre los apoyos que le faltan a las formaciones de izquierdas en la Cámara regional para investir presidente al aspirante del PSOE, Gabilondo ha confiado en que la Asamblea pueda ser un verdadero espacio de debate donde poder granjearse los respaldos que necesita.

«Es un lugar donde se exponen los programas, se debaten, se argumenta, se delibera, se decide y se vota», ha sentenciado Gabilondo sobre la Cámara, a la que se ha referido también como un espacio efectivo en una democracia parlamentaria. Acerca de la sesión de investidura, ha confiado en que no sea el paripé de algo decidido.

Investidura sin candidato

Gabilondo se ha referido también a la posibilidad de que el presidente de la Asamblea no proponga a ninguno de los aspirantes a jefe del Ejecutivo madrileño y se celebre una sesión de investidura sin candidato. El socialista ha mostrado su rechazo a esta alternativa, si bien ha reconocido que la aceptará como parte del juego parlamentario. Asimismo, ha considerado que esta decisión, si se produce deberá ser muy bien explicada.

