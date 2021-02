Gaia Jiménez nació en un barrio de Málaga, en donde creció y se formó en Pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga. Más tarde estuvo viajando a Londres para certificarse como Asistente de Analista de Conducta. Volvió a su ciudad, en donde continuó trabajando duro hasta que, en un periodo de su vida en el que se vio entre cuatro paredes y con suficiente tiempo por delante, dio rienda suelta a su verdadera pasión: escribir.

Gaia Jiménez es una escritora que no solo escribe para entretener, sino también para visibilizar ciertos temas que, muchas veces, pasan desapercibidos. Como lectores, no somos desconocedores de los abusos sexuales, la pobreza, la dependencia o el amor en la literatura, pero no todos los libros que tratan estos temas consiguen hacernos reflexionar realmente sobre ellos. Así pues, esta es, quizás, la principal característica de la escritora de Gaia, su capacidad para envolver diálogos incómodos en argumentos de ficción que consiguen llegar hasta muy dentro de nosotros

La ópera prima de Gaia Jiménez es La lluvia me dirá quién eres. Esta novela ha sido publicada por Caligrama y ha recibido el Sello Talento que se encarga de destacar las cualidades literarias de las obras de su catálogo.

La lluvia me dirá quién eres comienza con un grave accidente de tráfico en donde la protagonista pierde la memoria, teniendo que enfrentarse a la vida sin más herramientas que las que va construyendo con ayuda de su intuición. Libre de condicionamientos sociales que le indiquen un camino, emprenderá un viaje que la llevará a conocer la oscuridad del alma humana, pero también aprenderá a sobrevivir con la fuerza que habita en su interior.

La novela es la historia de muchas mujeres en diferentes partes del mundo, que salen adelante con el alma rota y de las cicatrices de una guerra en la que ellas no siempre son las vencedoras.

Actualmente, Gaia ha terminado el borrador de dos nuevas obras y pretende con ellas dar el salto editorial.

Eva Fraile es La Reina Lectora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.