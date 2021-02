El periodista Eduardo García Serrano ha relatado varias anécdotas sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando esta estuvo trabajando durante un año y medio en Radio Intercontinental de Madrid y ha señalado que «era una falangista de rompe y rasga«.

“Era una falangista de rompe y rasga. De rompe y rasga. Además una falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, le hablase Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau. En fin, llegaba a ser pelín agobiante, pero uno siempre ha tenido vocación didáctica con sus flechillas”, ha afirmado.

Serrano la pierde de vista una vez que Ayuso deja Radio Inter y muchísimos años después se entera de que está en el PP. «Muchos años después me la encuentro en la sala de maquillaje de El Gato al agua y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y me dice: ’Oye, Eduardo, que aunque yo esté en el PP como sabes sigo siendo la misma’”.

Serrano la tranquilizó asegurándole que no iba a ir a “degüello” con ella en el debate, primero porque él es un caballero, segundo porque ella es una dama y tercero, por los tiempos profesionales que vivieron juntos. Ahí quedó la cosa, el programa fue bien, señaló el periodista.

Otro encontronazo entre García Serrano y Ayuso

El periodista explica otro encontronazo con la presidenta madrileña: «Años después, de esto os podrá dar fe el camarada Fernando Paz que estaba en aquel programa, ya venía muy crecida y en una tertulia estábamos Fernando Paz y yo con ella y empieza a meterse con Fernando y conmigo. Ya estaba muy crecida, ya era la mano derecha de Esperanza Aguirre y empieza a atacarnos a Fernando Paz y a mí. Pero además muy chula, muy desplantada», explica el periodista.

«Porque esas ideas que vosotros representáis y que vosotros defendéis. ¿Cuántos escaños tienen? Cero», alardeó Ayuso. Entonces Fernando Paz, que no conocía la historia, se queda pasmado ante la reacción de Serrano que le dice: «Mira Isabel, yo no voy decir qué ideas tenías tú hasta prácticamente anteayer, pero es una vergüenza lo que estás haciendo porque creo que las ideas que tú tenías hace algunos años estaban mucho más cerca de las de Fernando Paz y de las mías que de las de Esperanza Aguirre, o no es verdad?» Se levantó lloriqueando de la mesa y se fue, explicó el periodista.

"Era una falangista de rompe y rasga" pic.twitter.com/GINRNh3ODS — Hugo Martínez Abarca🚲 🌻🇪🇺 (@hugomabarca) 22 de febrero de 2021

