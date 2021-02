Una grabación de 1985 entre el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, y que se ha desvelado ahora, probaría que Mikel Zabalza murió tras ser torturado en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo.

La Guardia Civil siempre mantuvo que se fugó del cuartel durante un supuesto reconocimiento en un zulo y que ahí le perdieron el rastro. El cadáver de Zabalza apareció en las aguas del río Bidasoa el 15 de diciembre de 1985, tres semanas después de que la Guardia Civil lo detuviese junto con su pareja, su primo, sus hermanos y el escritor Ion Arretxe.

En la grabación, que el diario Público ha sacado a la luz se escucha decir a Perote: «El tema de Zabalza está muy feo» a lo que Gómez Nieto responde que «sí, muy mal». La conversación continúa así:

P: «¿Has hablado con Felipe y estos?

G.N.: «No, no he hablado. Yo, mi… un juicio así rápido mío de valores, que se les ha ido la mano, que se ha quedado en el interrogatorio»

P: «Tú crees que se les murió en Intxaurrondo?

G.N.: «Sí, mi impresión es que en el interrogatorio, posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometieron muchísimos fallos, es decir, están interrogándole habiendo en la habitación de al lado, estar los familiares…

«Yo creo que ha sido, porque decía el médico que estaba mal de salud, que debería haber tenido tres operaciones en el último año, Zabalza. Y «La Madre» dice que le vio con la capucha y vamos» yo creo que, yo creo que se les ha quedado».

«A nosotros estuvo a punto de quedársenos, a punto, el herrialde buru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martín Barrios, estuvo a punto de quedársenos al capitán Pindado y a mí».

P: «Con la capucha».

G.N.: «Con la capucha, a punto estuvo de quedárseme».

P: «Es que se tragaba la capucha?»

G.N.: «No, no, es que llega un momento que lo que está respirando es su monóxido de carbono, entonces se está ahogando, se ahoga, se ahoga. O sea, los esfínteres se le abren y o sea, el tío se ahoga, y encima nos está mirando, o sea, porque el realmente el quid del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviese sumergido en un punto, es decir sino no…la capucha debe de ser transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo».

Película documental 36 años después de la muerte de Zabalza

Las grabaciones forman parte de la investigación que los directores Miguel Ángel Llamas y Amaia Merino realizaron para su película documental Non dago Mikel? (¿Dónde está Mikel?), cuando se cumplen 36 años de su muerte.

«Non dago Mikel?» relata lo ocurrido lo que ocurre los días después desde la detención de Mikel Zabalza y repasa las torturas que sucedieron en aquellos años en el País Vasco. La película la completan testimonios e imágenes de la época y una entrevista con el escritor Ion Arretxe, uno de los detenidos aquella madrugada, para la Asociación Mintza Komunikazio Elkartea, en la que se destaca cómo se vivió la desaparición de Mikel Zabalza, cuál fue la reacción de los ciudadanos del País Vasco y, muy especialmente, en la impunidad aún hoy de los responsables.

Este archivo de audio, tal y como señala Público, se incluirá como parte del nuevo episodio de la webserie Galdutako Objektuak, que se publica en Ahotsa.info y que está elaborada con el material extra de la película.

A pesar de que los periodistas de El Mundo Antonio Rubio y Manuel Cerdán aportaron la transcripción de la grabación como prueba en los juzgados en el sumario que investigaba el Caso Zabalza, el tribunal estableció que la grabación «no presenta una mínima calidad convictiva», ya que el capitán Gómez Nieto negó que existiera tal conversación y el ministro de Defensa Eduardo Serra, mediante escrito de 11 de julio de 1996, indicó que «no existe en el centro documento alguno que contenga información que pueda contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte de Mikel Zabalza».

