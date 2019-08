Isabel Díaz Ayuso fue el nexo con los hermanos De Pedro, los gurús informáticos de la trama Púnica, según indicó uno de ellos ante el juez y lo confirmó Francisco Granados.

Granados aseguró que Ayuso mantenía con Alejandro de Pedro una relación «habitual» y que fue su contacto para «todo lo que haya hecho» el empresario en las campañas electorales del PP: «Esa relación, quien la tenía con el señor De Pedro, la relación diaria, era la señora Ayuso«. Según la declaración, Ayuso era una pieza fundamental en el equipo de comunicación de Esperanza Aguirre durante la campaña electoral de 2011. Ayuso siempre ha dicho que su nexo con la expresidenta regional fue como el de «cualquier militante«.

Un informe de la UCO ya había apuntado a que Díaz Ayuso había mantenido contacto a través de emails con Alejandro de Pedro, y así lo confirmó su hermano Adrián. A esa versión se suma la declaración que prestó Granados el pasado 27 de abril de 2018 y de la que hasta ahora solo se conocían algunos extractos.

Granados detalla la relación del empresario de Púnica con Ayuso en su declaración: «Todo lo que haya hecho el señor De Pedro en relación al Partido Popular en las campañas electorales, que alguna cosa ha hecho, no sé si mucho o poco, pero alguna cosa se le ha contratado, esa relación, quien la tenía con el señor De Pedro, la relación diaria, era la señora Ayuso«. En la siguiente respuesta Granados matiza que no sabe si esa relación era «estrecha» o se producía todos los días, pero que lo que está claro es que era «habitual«.

En su declaración, Granados dijo no conocer el detalle de los trabajos de Ayuso ni si esta podía conocer cómo se pagaba a Alejandro de Pedro. «No tengo la menor idea«, dice el expolítico, que añade que no le consta que al empresario se le pagase «de una manera que no fuera a través de transferencia y talón bancario«. Lo cierto es que los investigadores sostienen que parte de esos trabajos se pagaron mediante el desvió de fondos públicos, utilizando empresas públicas de la Comunidad de Madrid, y en ocasiones hasta en metálico.

Granados también ahondó en su comparecencia en el papel que desarrolló Díaz Ayuso durante las campañas que, según la Fiscalía y la UCO, se pagaron en B. En aquellos comicios que dieron la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, con la que la próxima presidenta regional dice que tenía una relación como la de cualquier militante, Díaz Ayuso fue «una persona activa en las campañas electorales, sin duda«.