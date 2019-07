20 Minutos

«Estoy muy contenta, en una nube», explica la colegiada, de 32 años.

La árbitra asistente Guadalupe Porras Ayuso será la primera mujer en debutar en Primera División, tal y como ha notificado este martes el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Porras Ayuso, nacida en Badajoz hace 32 años, empezó a arbitrar con 16 años. Tras sólo una temporada en Tercera División ascendió a Segunda División B, donde pasó ocho temporadas, y a Segunda, donde ha pasado las dos últimas.

«Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo», explica. Sólo existe un precedente similar: el de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del CTA, que llegó a obtener la categoría pero no superó las pruebas físicas.

Además Marta Huerta De Aza, del Colegio Tinerfeño, dirigirá esta temporada partidos de Segunda División B y será por tanto la árbitra española con más categoría del fútbol masculino.

