«Eso es mentira. Nunca me han ofrecido ser seleccionador español. Nunca. Siento que se sienta ofendido, pero yo también estoy ofendido por muchas cosas que han pasado estos años: la corrupción de los ERE de Andalucía, que el Open Arms no pueda salir a rescatar gente en el Mediterráneo (salvar vidas en el mar es una obligación, el esfuerzo de las ONG debería ser premio Nobel y están acusados ​​de delito) y Sánchez no les deja salir, pero puede ir a Arabia Saudí a vender armas«.

De esta manera tan clara se ha pronunciado Pep Guardiola en una entrevista al diario Ara en la que aborda diversas cuestiones políticas y responde a las declaraciones de Pedro Sánchez, en la que aseguraba que le ofendía que Guardiola «pensara que España es un país autoritario«.

«Ya sé que España es un país acojonante, yo hablo de España. 900 días de prisión para los chicos de Altsasu, que tuvieron una discusión en un bar. Podernos defender de eso, estos son los derechos que debemos preservar. Nadie se puede creer todo esto de que acusan a los políticos presos y exiliados«, resalta el entrenador catalán.

Guardiola ha indicado que está «decepcionado con la falta de altura política del Estado español» y ha criticado la aplicación del 155, culpando a PP y PSOE de «dejarlo todo a los tribunales«.

«España no dejará nunca de ser España por el hecho de que Cataluña sea independiente. Los derechos fundamentales están por encima de cualquier otra cosa», indicó Guardiola.

«Me pongo mucho en la piel de los exiliados y los presos. Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en contra de la injusticia, nos ponemos a favor de la otra parte. Y son gente como nosotros. Era impensable que estuvieran tanto tiempo en una prisión preventiva tan injusta«, se pronunció el entrenador catalán sobre los presos políticos.»No soy abogado, pero sin el punto de humanidad no vamos a ninguna parte. No creo que haya nadie, ni el juez Marchena, con todos los respetos porque no lo conozco, que pueda pensar que estas personas han hecho algo tan grave para estar tantos años en prisión«, sentenció Guardiola.

