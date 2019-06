Xan Pereira







Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón en marzo a la Agencia Tributaria al considerar que José Manuel García-Margallo eludió pagar en España parte de las retribuciones que percibió en Bruselas en 2010 como eurodiputado.

Ahora, otros dos eurodiputados del PP, José Ignacio Salafranca y Pablo Arias, han perdido sus contenciosos contra las inspecciones de Hacienda. La justicia ratifica así el criterio de Hacienda de que los eurodiputados tienen que pagar en España lo que les correspondería porque no son funcionarios.

Pablo Arias Echevarría, eurodiputado entre 2009 y 2014 y que ha logrado escaño de nuevo en estas elecciones al ir en el puesto 11 de la lista que logró 11 representantes.

También ha perdido contra Hacienda José Ignacio Salafranca, que perdió su escaño en las últimas elecciones porque concurría en la posición 16 del listado.







Los eurodiputados pagaron, pero luego plantearon un contencioso. Cuando un político recibe una inspección y tiene un acta, normalmente paga para que el caso no salga a la luz. Sin embargo, a estos dos políticos decidieron que el dinero les interesaba más que que su nombre saliese en los medios relacionados con la evasión de impuestos. Una pregunta que nos hacemos desde este medio es por qué no se hacen públicos los nombres de todos los políticos relacionados con la evasión fiscal. No parece que nos vayan a contestar pronto.

