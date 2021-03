Un hombre ataca a cinco mujeres con gas pimienta durante el 8M en Barcelona

Según la Guardia Urbana de Barcelona, unas 4500 personas han ocupado el paseo de Gràcia de la capital catalana en un raro Día de la Mujer 2021, marcado por el coronavirus, que ha obligado a sustituir la tradicional manifestación del 8M por una concentración estática para reducir el riesgo de contagio. El acto, bajo el lema ‘Juntas, diversas y rebeldes somos imparables’, ha arrancado hacia las 18.30 horas en el paseo de Gràcia con todas las inscripciones, lo que no ha impedido que algunas personas se sumaran a la reivindicación feminista al son de «Yo no me quedo en casa».

El colectivo Vaga Feminista, que organiza el evento, ha preparado una concentración estática con distancias de seguridad, formada por ocho tramos, dos de ellos mixtos y con capacidad para unas 450 personas cada uno, desde la Gran Via de les Corts Catalanes y hasta la avenida Diagonal.

Tampoco ha faltado la participación de políticos como el presidente del Parlament, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el secretario general de CC.OO. en Cataluña, Javier Pacheco, la jefa de filas de JxCat, Laura Borràs, y los consellers republicanos Bernat Soler (Acción Exterior) y Ester Capella (Justicia), entre otros.

Ataque con gas pimienta

La nota oscura la ha puesto un hombre que ha atacado a cinco mujeres con gas pimienta en uno de los tramos de la manifestación. Una de las víctimas ha explicado a Betevé que la agresión se ha producido en uno de los espacios no mixtos de la manifestación.

Los hechos han sucedido alrededor de las 19:45 horas, poco antes de que finalizase la concentración, y ha provocado que algunas de las afectadas hayan tenido que ser atendidas por una ambulancia de los Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM). El agresor ha entrado en la zona no mixta de la manifestación, así que varias asistentes le han pedido que se marchara, reaccionando este con agresividad.

“Hacía ya un buen rato que desde el megáfono avisaban a un hombre de que no podía estar allí, de que era un tramo no mixto”, relató a elDiario.es una mujer que lo presenció. En una de las ocasiones en que le pedían que se marchase, el agresor sacó el espray y roció a las mujeres.

Según fuentes de la Guardia Urbana, que ha detenido al presunto agresor, finalmente fueron cinco las mujeres atacadas y que han denunciado. “Queda investigado por un delito leve de lesiones”, añaden las mismas fuentes.

