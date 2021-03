Ibai Llanos: “He rechazado hacer publicidad de bancos y casas de apuestas”

El youtuber Ibai Llanos ha hablado con Jordi Évole sobre el dinero que gana como streamer y ha asegurado que podría mantener a toda su familia, aunque ha desmentido una noticia sobre su economía que fue muy comentada.

Ibai Llanos explica a Jordi Évole cómo es la mecánica de financiación de los streamers, cuál es su contrato con Twitch y confiesa cuánto dinero gana gracias a sus suscriptores. «Tú pagas 5€ al mes, te conviertes en suscriptor del canal, por lo que estás apoyando al creador de manera económica y luego reciben una serie de recompensas a nivel de emoticonos o a nivel de cosas que otra persona que no esté suscrita no puede. Pero principalmente el que se suscribe es para apoyar al creador».

El streamer le cuenta a Évole que él debe tener unos 40.000 suscriptores. Además aclara que depende del contrato que tengas, que en su caso es 70-30, algo que le reporta 120.000 dólares al mes. Jordi Évole se echa las manos a la cabeza y solo alcanza a decir: «Es una barbaridad».

Ibai Llanos y Twitch

Jordi Évole pregunta a Ibai Llanos sobre si tiene total libertad para hablar de cualquier tema en Twitch, la plataforma de Amazon en donde hace sus directos. «Twitch puede censurar ciertas palabras y ciertas expresiones pero censurar lo que tú digas no, responde Llanos».

Évole pone como un caso hipotético que Ibai se entera de que Amazon explota a sus trabajadores y le pregunta si él lo contaría en uno de sus directos. «Si yo me entero de la historia, lo veo y me apetece decirlo, lo diría. Me parecería bastante feo por parte de la plataforma que te censurasen ese tipo de mensajes», añade.

¿De dónde salen los ingresos?, pregunta le Évole. «Si tú tienes mucho impacto en redes sociales, muchos seguidores y mucha gente que interactúa contigo, las empresas quieren colaborar contigo, quieren hacer publicidad contigo. Yo intento que sean marcas que me caigan bien a mi, que me sienta representado por lo que me piden y por la marca», contesta el streamer.

El streamer rechaza hacer publicidad de bancos y casas de apuestas

¿Dirías que no a alguna marca por el tipo de actividad que hace esa marca? Ibai Llanos responde tajante: «Sí, a muchas». Es más, el joven confiesa que en su día ya rechazó a un banco: «Fue algo que me tuve que pensar mucho porque era muchísimo dinero». El streamer explica que era «un banco muy joven de estos que parecía que molaba, pero era una campaña muy fuerte. Era un poco ser la imagen de ese banco durante seis meses, pero a los bancos les tengo un poco de respeto. Imagínate, yo soy la imagen de un banco y luego desahucian a siete personas».

Ese mismo motivo le ha llevado a no querer colaborar con casas de apuestas independientemente del dinero que le ofrezca. «Pagan mucho, mucho, pero siempre las rechazo», afirma Ibai Llanos, que cuenta a Évole cómo no quiere colaborar con este tipo de negocios porque son «un problema» social.

«Yo me di cuenta en un partido de La Liga cómo hace como unos tres años o dos años, que se fueron al descanso en un partido y metieron 7 anuncios seguidos de casas de apuestas diferentes. Y ahí me di cuenta que empezó a ser un problema. Me di cuenta por eso y porque empezaron a haber muchas casas de apuestas en mi barrio y eso me hizo concienciarme un poco del tema. ¿Pero qué está pasando aquí tío? Estoy viendo a los chavales con los que iba a clases todos ahí todo el día metidos. Y te regalan la coca cola para que te quedes más tiempo y tal. Cosas turbias, no me mola. Ya está». Incluso, el streamer cuenta que el tío de su abuelo tuvo problemas con el juego y terminó suicidándose.

Tributar en Andorra

Ibai Llanos sigue descartando irse a Andorra a tributar y aunque considera que sale muy rentable, no por el tema de la publicidad sino que la audiencia que les sigue, no cree que el hecho de irse a Andorra sea tan determinante como para dejar de ver a una persona.

«Da para mucho debate también entre gente quizá más mayor. O igual yo debo ser gilipollas, pero lo pienso en mi cuarto solo y pienso eso. Igual soy imbécil pero pienso que si tú tienes mucho debes contribuir más que una persona que gana 1.500 pavos al mes«, señala.

«Pero, joder, que venga un chaval de 16 años a Twitter a decirme: ‘Ibai tú eres tonto por pagar impuestos en España. A ti te roban y no te das cuenta.’ Es como, pero tío que estás estudiando todavía, no has currado nunca y tus padres son dos currantes humildes. ¿Por qué me estás diciendo eso?», añade.

Además Ibai ha querido aclarar que Ee gusta que la gente sea consciente de que él dice este discurso en la posición en la que está, es decir, no ganando 1.700 € al mes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.