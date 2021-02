Iglesias al PP: «Han alimentado a la bestia. Van a terminar como pagafantas de la ultraderecha»

La diputada de Vox, Macarena Olona ha preguntado este miércoles directamente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: «¿Qué es lo que le ha aportado usted personalmente su presencia en el Gobierno? Dispone de un coche oficial; dispone de unos ingresos familiares superiores a 15.000 euros; dispone de un puesto de trabajo público para su círculo más cercano, incluidas sus relaciones afectivas; dispone de un ejército de guardias civiles custodiando su domicilio privado».

«Y resulta que acabamos de enterarnos de que en el pack de vicepresidente comunista se incluía una niñera financiada públicamente por todos los españoles, con alto cargo en el Ministerio y un nivel 30 en la Administración. Verdaderamente con una retribución de 3.700 euros por hacer de niñera con financiación pública es una auténtica vergüenza», ha añadido.

Además, la diputada de Vox, durante su intervención, ha señalado que Iglesias es un «pirómano en el Consejo de Ministros cuya única aportación a España son los constantes intentos de desestabilización».

«La amenaza es usted porque nuestra democracia está en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno», zanjó.

Iglesias se ha limitado a responder acusando a Vox de «hacer apología del terrorismo» y ha aprovechado para dirigirse al presidente del PP, Pablo Casado. «Le dije a usted aquí una vez que usted había alimentado a la bestia y ahora la bestia le estaba devorando», ha comenzado diciendo Iglesias en relación al sorpasso de Vox al PP este domingo en las elecciones catalanas.

«Estará de acuerdo conmigo en que después de lo que pasó el domingo se confirma lo que le advertimos desde aquella tribuna. Usted llegó a un partido rodeado de corrupción, de carreras y de másteres falsos y va a terminar como pagafantas de la ultraderecha, patético señor Casado», ha añadido.

Enfrentamiento entre Iglesias y García Egea

Uno de los momentos más tensos se ha producido en el enfrentamiento entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea y Pablo Iglesias, después de que el primero cuestionase las palabras del segundo sobre la «anormalidad democrática» que existe en España.

«Ojalá hubiera plena normalidad democrática pero si no la hay es, precisamente, por lo que su partido ha hecho a la democracia española». «Entiendo que cambien de sede, pero a lo que los ciudadanos les gustaría es que dejasen de robar», respondía Iglesias.

Este martes, el PP ha anunciado que dejará cuanto antes la sede de Génova, investigada en los tribunales para tratar de determinar si el PP pagó obras en el edificio con dinero negro, con el objetivo de dejar atrás una pasado de corrupción.

Además, Pablo Casado anunció que ni él ni su equipo volverán “a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle”, pero Iglesias ha utilizado precisamente su intervención para arrinconar a los populares con los fantasmas del pasado.

Teodoro García Egea ha criticado que el vicepresidente segundo del Gobierno defienda más a un rapero que un hostelero, tras sugerir que ha sido Unidas Podemos quien ha instigado las violentas protestas para pedir la libertad de Pablo Hasél, condenado por un delito de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona.

«A mi no me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel», contraatacaba Iglesias. «Y no me parece normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas», añadía.

