Informe periódico República de Yemen. Prefacio político, situación económica y humanitaria.

Prefacio político y situación Económica a mayo 2019 – Situación humanitaria – Sucesos – Historia del mes: Mi vida está en peligro … ¡Tengo derecho a viajar!

Un informe de Mohammed Hojily miembro del Equipo Nacional Para Asuntos Exteriores de la República de Yemen. “The National Team For Foreign Outreach”. Informe periódico sobre la situación general en la República de Yemen (Mayo 2019).

Traducción de Teresa Domínguez

PREFACIO POLÍTICO

1. Con el sufrimiento continuo de millones de personas yemeníes debido a la guerra de la alianza saudí y el asedio injusto que viola las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a la sombra de un silencio sospechoso que a veces conduce a la complicidad de países que los yemeníes siempre han considerado que apoyaban los derechos humanos. Duele ver que estos países cierran los ojos a las miles de víctimas del pueblo yemení, niños, mujeres y civiles.

2. Por el contrario, este silencio se convierte en un grito cuando el pueblo yemení y su ejército se defiende contra la alianza de guerra dirigida por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, cuando sus misiles o aviones de combate apuntan a objetivos legítimos como aeródromos y algunas torres de aeropuertos, un derecho garantizado por todas las convenciones internacionales, religiosas y humanitarias. Los países que guardaron silencio durante años años ahora denuncian y reprenden lo que han tomado por la sangre de inocentes en Yemen del petróleo de esos dos países, lo que los hizo felices de destruir los aeropuertos de Yemen y cerrarlos por completo: especialmente el aeropuerto capital (Saná Internacional), y privan a millones de usuarios de los aeropuertos durante años. Esta es una consecuencia humanitaria desastrosa que es monitoreada por organizaciones humanitarias neutrales. Es hora de que la conciencia humana en Occidente y Oriente despierte de su letargo y triunfe por sus principios y valores.

SITUACIÓN ECONÓMICA

3. El continuo impago de los salarios de los empleados estatales desde la transferencia del Banco Central de Saná a Adén en septiembre de 2016, deterioró aún más la situación humanitaria y la alta tasa de pobreza.

4. La continua orientación y cierre de aeropuertos y puertos yemeníes por parte de la coalición de guerra en Yemen liderada por Arabia Saudí provocó pérdidas económicas significativas, con pérdidas estimadas en el sector de la aviación civil y meteorología de aproximadamente tres mil millones de dólares.

5. Muchos organismos oficiales y empresas públicas y privadas se han visto afectados por graves daños y pérdidas, además de la pérdida de miles de puestos de trabajo, lo que ha aumentado el sufrimiento de sus familias.

6. La obstrucción y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Estocolmo sobre el acuerdo de Hodeidah por parte de los países de la coalición de guerra en Yemen después de que la Oficina del Enviado de la ONU presentara algunas ideas y mecanismos sobre el tema de los ingresos de Hodeidah y el uso de estos ingresos.

SITUACIÓN HUMANITARIA

7. El cierre del Aeropuerto Internacional de Saná desde el 9 de agosto de 2016, hasta hoy, a pesar de su disponibilidad, es una violación flagrante de todas las leyes, tratados y pactos internacionales y ha creado una gran tragedia humanitaria. Las estadísticas del Ministerio de Salud indican la muerte de más de 34.000 pacientes que necesitaban viajar. Más de 250.000 casos de enfermedades incurables deben viajar al extranjero para recibir atención médica y tratamiento y hoy esperan un destino desconocido en caso de que continúe el cierre del Aeropuerto Internacional de Saná.

8. Las estadísticas indican que 7.000 pacientes con insuficiencia renal necesitan trasplantes de riñón en el extranjero. La falta de soluciones de diálisis ha resultado en el cierre de siete centros de diálisis y miles de pacientes con insuficiencia renal están en riesgo de muerte. Más de 878.000 personas corren el riesgo de morir por falta de muchos medicamentos para enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud también informa que 32.000 pacientes con cáncer están amenazados de muerte debido al cierre continuo de aeropuertos civiles y su incapacidad para viajar o acceder a los medicamentos necesarios para tratar estos casos, que solo pueden importarse y transportarse por vía aérea.

9. Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que no hay más de 120 tipos de medicamentos y soluciones médicas que solían llegar a través del aeropuerto de Saná para beneficiar a los pacientes que sufren insuficiencia renal, tumores cancerosos y enfermedades crónicas, y hoy están amenazados de muerte causada por la grave escasez de suministros médicos en Yemen.

10. Las estadísticas muestran que uno de cada diez pacientes muere en el camino entre Saná, Aden, Saná y Sayun, pacientes que se aventuran viajando por tierra a estos aeropuertos con la esperanza de salvar sus vidas de la muerte.

11. El cierre del aeropuerto principal en Yemen impidió que más de 4.000.000 de expatriados se les negó el regreso seguro para visitar a sus familiares. Miles de estudiantes perdieron becas porque no pudieron viajar a sus instituciones educativas en el extranjero.

12. Los desastres humanitarios, psicológicos y de salud más importantes resultantes del cierre del aeropuerto:

– Privan a los ciudadanos de su derecho legal a viajar y moverse libremente.

– Privan a los pacientes y ancianos recibir sus tratamiento en el extranjero.

– Impiden que médicos y cirujanos especialistas yemeníes y extranjeros vengan Yemen para brindar atención médica para los pacientes heridos y civiles.

– Evitan el acceso a medicamentos, ayudas y alimentos a niños y bebés.

– La pérdida de fuentes de ingreso deun gran número de empleados.

– La destrucción de casas adyacentes al aeropuerto y el terror de vecindarios adyacentes al aeropuerto, como resultado del bombardeo continuo de los aviones de la Alianza liderados por Arabia Saudí.

– Estado de pánico y horror en la vida de los trabajadores y pasajeros como resultado del bombardeo, mientras circulan pasajeros dentro del aeropuerto. Y aumentan el sufrimiento de las personas al impedirles viajar.

13. El camino de Alabr-Marib, con una longitud de 400 km y un ancho de 7 metros, complica la vida de los yemeníes y es un peligro para sus vidas, especialmente los expatriados yemeníes que toman esta vía, siendo el único camino que une a Yemen con el mundo exterior después del cierre de fronteras y puertos y aeropuertos por parte de los países de la alianza de guerra en Yemen liderada por Arabia Saudí y el gobierno de la llamada legitimidad que no se preocupa por la vida de los expatriados, lo que lleva a la muerte de docenas de pasajeros diariamente debido a la debilidad física y al saqueo al que están expuestos los expatriados y los viajeros a través de este camino.

VIOLACIONES Y DELITOS

14. La continuidad de los países de la alianza de guerra contra Yemen bajo el liderazgo de Arabia Saudí al violar la convención sueca y atacar hogares y objetivos civiles sin tener en cuenta las obligaciones establecidas en las convenciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, así como La Convención de Suecia.

15. Continuan las restricciones arbitrarias por parte de los países de la alianza de guerra en Yemen liderada por Arabia Saudí para evitar la entrada de barcos cargados con materiales básicos para la vida de los yemeníes en el puerto de Hodeidah, particularmente derivados del petróleo.

HISTORIA DEL MES

(Mi vida está en peligro … ¡Tengo derecho a viajar!)

A.A.M sufre de cáncer en los riñones, su sufrimiento ha aumentado, su condición empeoró y los médicos le aconsejaron viajar al extranjero para recibir tratamiento. Como resultado del cierre del aeropuerto de Saná por la coalición de guerra liderada por Arabia Saudita en Yemen, las autoridades sanitarias se han puesto en contacto con organizaciones internacionales para facilitarle un vuelo aéreo o terrestre.

Al tratarse de un asunto humanitario, el acuerdo fue inicialmente aprobado por estas organizaciones, pero requirió la aprobación de la coalición.

Sin embargo, la coalición desafortunadamente rechazó la solicitud. Sin embargo, A.A.M. no se rindió y decidió viajar por carretera a pesar de los riesgos y el largo camino, hasta Adén para viajar por el aeropuerto de esa ciudad. Desde allí, podría viajar a El Cairo para salvar su vida, exhausta por el cáncer maligno que le afecta. En el primer punto de control de las fuerzas del cinturón de seguridad de los Emiratos, uno de los países de la alianza de guerra en Yemen, se le identificó y cuando dijo que era de la gobernación de Amran fue arrestado.

Él les preguntó por qué lo detenían. Dijeron que eras de un área bajo la autoridad de Saná. Posteriormente fue llevado a prisión. Estuvo retenido durante varios días hasta que su salud empeoró de tal forma que sus captores temieron que muriera en prisión.

En ese momento fue liberado, pero no al aeropuerto que le permitiera viajar al extranjero para recibir tratamiento, sino a su lugar de origen, una ciudad sitiada. Su su esposa lloró mucho e imploró por su marido, que no tenía culpa de estar enfermo y que no tenía ninguna relación política o militar con cualquier autoridad en Saná o Aden. Explicó que los motivos del viaje eran para curar a su marido, pero su intento fracasó. “Ya no hay humanidad en los corazones de estas fuerzas”, se lamentaba. Y regresaron rotos para enfrentar su destino.

Esta historia es solo una de las miles de historias reales que sufren y viven los yemeníes como resultado del cierre del aeropuerto de Saná por la coalición de guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen y la complicidad y el silencio de la comunidad internacional.

Un informe de The National Team For Foreign Outreach. Traducción de Teresa Domínguez

Informe anterior:

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.