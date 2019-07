En una entrevista en SER Catalunya, la diputada de Unidas Podemos Ione Belarra acusó al Psoe de falsificar un documento de la formación morada, hecho muy grave y que hace que surjan preguntas sobre las intenciones del partido socialista con esta filtración.

El documento con las exigencias de Podemos era «una propuesta inicial» que enviaron para «poder debatir y negociar». El documento recoge hasta 20 subáreas específicas en los cinco ministerios y pedía cosas tan dispares como un Ministerio de los Derechos de los Animales u otro de Derechos Sociales, Igualdad y Economía de los Cuidados.

«El PSOE filtró un documento de Podemos cambiando el título de propuestas a exigencias. Esta falsificación de un documento hace muy difícil que nos entendamos. Ahora, para llegar a un acuerdo seguiremos hablando y por nuestra parte no será«, indicó Belarra.

Se trata de un uso de información confidencial que no podría tener el fin que dinamitar las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo, aunque también sería posible que los socialistas ya tengan en mente unas nuevas elecciones y quieran perjudicar a sus rivales más a la izquierda.

Maldita.es ha destapado la ‘autoría’ de la filtración de los documentos es de personas del Área de Vicepresidencia del Gobierno y la ‘fecha de creación’ fue entre las 20:00 horas y las 22:00 horas del miércoles 24 de julio. El documento que incluye las exigencias de Unidas Podemos tiene como fecha de creación las 20:33 del miércoles 24 de julio y la ‘autora’ es Raquel Raboso Fernández, jefa de Secretaría de la Vicepresidencia del Gobierno.

Una historia propia de House of Cards o Borgen. Vergonzosa actuación y utilización de los medios de comunicación afines y una creación de tramas que, viniendo del Partido Popular no nos sorprenderían, pero es algo que no encaja con la ética de la llamada izquierda, aunque parece que al PSOE le queda cada vez más grande esa definición.

