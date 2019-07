Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha sostenido en declaraciones al programa ‘Radiocable’ de Fernando Berlín, que tras la votación de investidura fallida en Unidas Podemos están «plenamente disponibles» para retomar las negociaciones con los socialistas y que «no hay por qué esperar a septiembre», fecha límite para plantear una nueva investidura.

Aunque si ha emplazado al PSOE a encarar unas nuevas negociaciones sin líneas rojas. «Si empezamos a negociar en serio un gobierno de coalición todas las opciones son posibles para nosotros«, ha dicho, «siguen todas las posibilidades encima de la mesa«.

Montero, sin embargo, ha indicado que desde Unidas Podemos no están «dispuestos a entrar a gobernar a cualquier precio» y ha afirmado que el problema con las ofertas que han recibido hasta ahora por parte del PSOE «no tiene tanto que ver con el nombre de la vicepresidencia o del número de ministerios, sino con que queremos ser útiles«. Ha indicado, por ejemplo, que no podían «asumir un Ministerio de Vivienda que no tiene competencias para parar los desahucios sin alternativa habitacional o regular los precios de los alquileres«.

La portavoz ha indicado también que «habría que preguntarle a Pedro Sánchez si sigue manteniendo el veto a Pablo Iglesias». «No querían negociar un gobierno de coalición, querían poner a Pablo Iglesias en el disparadero«, ha criticado, a lo que ha añadido que «no parece razonable empezar una negociación con vetos y líneas rojas«.

En cuanto al escenario de la convocatoria de nuevas elecciones, Montero ha sostenido que, para Unidas Podemos «la repetición electoral no es una opción».

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.