Isabel San Sebastián es una periodista y escritora cercana al PP que ha hecho carrera escribiendo en medios de derecha, como ABC, apareciendo en programas de radio de derecha con Carlos Herrera, o como colaboradora en programas de televisión de derecha, como El Programa de Ana Rosa.

Hace unos años ya fue centro de una gran polémica al definir el 8M como «una interminable campaña orquestada en torno a este Día de la Mujer que ni siquiera debería existir si de verdad tuviéramos interiorizado el concepto de igualdad». Para rematar esa exposición impropia de una mujer, lo subrayo con una frase cercana al cuñadismo: «¿O acaso conmemoramos un Día del Hombre?».

Esto nos lleva a pensar que San Sebastián no simpatiza mucho con Podemos, pero esta vez ha superado una barrera moral.

San Sebastián e Irene Montero

San Sebastián se ha situado ahora en el foco de la polémica por sus palabras machistas sobre Irene Montero. La periodista ha mostrado una actitud falocrática tras ser invitada al canal de Youtube de Javier Negre, pronunciando una serie de comentarios lamentables que le pasarán factura tanto por parte de la opinión pública como del mundo del periodismo.

«Esta chica está cada día peor. He oído unas declaraciones suyas hablando de la calle, de lo que nos costó, de las conquistas y de seguir reivindicando nuestros derechos…», comenzó diciendo sobre la ministra de Igualdad, a quien lanzó una pregunta con insulto incluido: «¿Pero tú qué conquista has tenido que hacer, niñata?».

Isabel San Sebastián y la cama de Pablo Iglesias

Sin embargo, esto solo era el principio. El tono de San Sebastián fue en aumento y faltó gravemente al respeto a Montero al atribuir sus logros profesionales a la relación que mantiene con Iglesias: «Lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra. ¿Pero tú qué has hecho? Cuando naciste las mujeres ya tenían todos sus derechos».

«Fuiste a la Universidad, que te pagamos quienes trabajábamos con nuestros impuestos. Trabajaste de cajera en un supermercado y de ahí pasaste a ministra por la vía más vieja del mundo», soltó la tertuliana televisiva.

«Me hierve la sangre. Yo he tenido que luchar para hacer una carrera en un mundo masculino, ¿pero Irene Montero?», añadió antes de asegurar que no le importan «las memeces de un grupo de autoproclamadas feministas que no tienen idea de labrarse una carrera».

Aquí tienen a la periodista Isabel San Sebastián diciendo que Irene Montero llegó a ser Ministra "por conquistar la cama de Pablo Iglesias". Javier Negre ríe. Y ante esta basura hay que callarse, porque si no resulta que estás señalando a periodistas. Qué vergüenza todo. pic.twitter.com/rP9Si7MfLf — Jules (@CensoredJules) 7 de marzo de 2021

