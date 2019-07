20 Minutos

El presentador ha sido acusado de retocar una foto donde marca tableta, algo que él niega.

Javier Cárdenas se ha mostrado muy sorprendido por la polémica por una fotografía en la que sale en bañador en las redes sociales.

El presentador de Levántate y Cárdenas de Europa FM compartió en su perfil de Instagram una foto en la que aparece subido a un barco en Ibiza con algunos amigos y donde exhibe sus marcadas abdominales.

Sin embargo, algunos internautas le han acusado de usar retoque fotográfico… como mínimo. Porque hay acusaciones peores. «Te has pasado con el rotulador… nada de tirarse al agua o la tableta desaparece» o «tus abdominales se ven mejor operados que los de la Leti (Leticia Sabater), supongo que no habrás ido al mismo cirujano» son algunas de las frases que le han dedicado los usuarios de las redes. También algunos medios dudan de la veracidad de la foto.

Después de todo esto, el locutor y presentador ha salido al paso, mostrándose sorprendido por el revuelo montado y negando que la foto sea falsa o tenga algún tipo de trampa.

«Curioso! Hace tres años la revista Cuore me hizo estas fotos robadas mientras entrenaba! Hoy El Mundo saca una foto mía de instagram para cotillear si me he operado los abdominales. Antes El Mundo era una diario serio. El brazo también está operado? Y el hombro, el pectoral…? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma. Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie. Repito, hace casi cuatro años de esto. Como mínimo que la gente sepa porque viene esto», ha escrito Cárdenas, gran aficionado al deporte, en Instagram.

«De este reportaje hace 5 años…la marca @q77plus me contrató para hacer este reportaje. Como veis el mismo cuerpo…curioso @elmundo no dijo nada entonces…. y estando aún más fuerte que a dia de hoy. Pero claro, no hacía televisión y aún nadie me había chantajeado para que produjera un programa con ellos, y que si no me atuviera a las consecuencias. En fin, que soy un privilegiado, me siento feliz con todo lo que tengo. Y a los que engañan, que sigan con su mierda de vida. Por cierto, hoy no voy al gym, porque creo que no lo necesito!!!», volvió a escribir en otra entrada.

