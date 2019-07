Eldiario.es

Ha asegurado que el presidente en funciones y ganador de las elecciones generales, Pedro Sánchez, no los ha llamado, y que aunque apuestan por la mano extendida, no encuentran respuesta: «La mano extendida no tiene sentido si no hay nadie en el otro lado», ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha apuntado que Sánchez hará lo que quiera porque es un superviviente: «Si quiere hacer elecciones, hará elecciones. Si quiere formar Gobierno, debe dialogar. Y no lo ha hecho».

Ver en Eldiario.es

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.