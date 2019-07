Pilar esencial de la Agenda Mundial de Educación 2030, es necesario garantizar a los refugiados una educación gratuita y obligatoria, promover la igualdad de posibilidades educativas y proscribir toda forma de discriminación. El derecho a una educación a los menores refugiados les abriría una puerta a una vida mejor que su situaciónles ha cerrado desde muy pequeños.

La UNESCO ha publicado un nuevo documento de orientación titulado “Enforcing the right to education of refugees’’ (Aplicar el derecho a la educación de los refugiados) tras la Reunión Internacional de Expertos organizada sobre estas cuestiones en diciembre de 2018, en Barcelona.

El documento contiene un análisis e informaciones sobre cómo garantizar a nivel político el derecho a la educación de los refugiados, a la vez que examina el estado actual del acceso a la educación de los refugiados a partir de algunos datos disponibles en este ámbito.

El documento describe también algunos de los obstáculos importantes vinculados a la educación a los que deben hacer frente los refugiados, y presenta ejemplos concretos y medidas prometedoras que han sido tomadas por los países para garantizar la inclusión de los refugiados en los sistemas nacionales y para garantizar mejor su derecho a la educación.

A partir de esta investigación, así como de las contribuciones relevantes efectuadas por los participantes durante la Reunión de Expertos, la publicación proporciona un conjunto de recomendaciones políticas cuyo objetivo es proponer a los diferentes Estados Miembros orientaciones sobre la implementación del derecho a la educación de los refugiados, respondiendo de este modo a la aspiración de una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos de aquí a 2030.

Únase a la Campaña #DerechoalaEducación de la UNESCO y contribuya a dar a conocer este derecho humano esencial que tiene el poder y el potencial para transformar la vida en todo el mundo.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.