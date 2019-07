20 Minutos

20MINUTOS.ES

Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, ha convocado la sesión de un debate de investidura sin un candidato designado para el próximo miércoles 10 de julio, según ha informado la institución en un comunicado este martes.

Tras una ronda de consulta con los seis grupos políticos, Trinidad ha podido constatar que ninguno de los dos candidatos que se han postulado, Isabel Díaz Ayuso por el Partido Popular, y Ángel Gabilondo por el PSM, cuentan con los suficientes apoyos.

Dada la situación, el presidente dela Asamblea ha aplicado el artículo 182.3 del Reglamento de la Cámara que activa el calendario de la investidura.

Si el 10 de julio continuase la misma situación se dará la oportunidad a los candidatos de explicar sus posiciones y, posteriorente, comenzará a computar un plazo de dos meses tras los que, si ningún candidato logra imponer su candidatura de forma viable, se convocarán nuevas elecciones.

La candidata por el PP a la Comunidad de Madrid ha asegurado tras salir de su reunión con Trinidad que «de las opciones posibles para un debate de investidura, la mía tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la otra opción, que es la del partido socialista y que tiene más noes».

«Ciudadanos no le dice ‘no’ a Vox, me lo dice a mí. Y Vox no le dice ‘no’ a Ciudadanos, me lo dice a mí. Sus supuestas peleas se las lleva la persona que les está pidiendo el voto y en ningún caso he faltado a mi palabra», ha señalado Ayuso sobre la falta de acuerdo entre los dos partidos.

Asimismo, ha dicho sobre el documento que quieren firmar con Vox que «tiene posiciones que son asumibles por todos y que es muchísimo más de unión que de desunión».

Gabilondo, por su parte, había mostrado su rechazo a la posibilidad, ahora sobre la mesa, de que se planteara una fecha de investidura sin candidato, si bien reconoció que la aceptaría como «parte del juego parlamentario».

El candidato socialista también rechazó la posibilidad de recabar respaldos «vergonzantes ni mucho menos de tránsfugas» de Ciudadanos.





