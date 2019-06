Periodistas, cantantes, escritoras, prestigiosos arquitectos, empresarios del mundo del motor y hasta presidentes de equipos de fútbol delegaron sus cuentas en la asesoría Nummaria, una prestigiosa asesoría fiscal. El 27 de abril de 2016, una orden judicial ordenó un registro por sorpresa y el bloqueo de sus cuentas. Esta actuación se originó por la sospecha de que la asesoría estaba detrás de un gran fraude fiscal de más de 15 millones de euros.







La Justicia investigó a algunos de los clientes, entre ellos, a Imanol Arias. Hacienda reclama al actor 2.784.000 euros, que debe declarar en la Audiencia Nacional, ha pactado que no se grabe su imagen mientras testifica, por lo que solo el audio queda registrado.

También Ana Duato, compañera de Arias en la Célebre serie Cuéntame, tuvo que dar explicaciones por una deuda con Hacienda de 1.900.000 euros y por la que le imputan un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.

El programa equipo de Investigación, de La Sexta, muestra las palabras ambos actores ante el juez. En primer lugar, Imanol Aria afirmó que sus «ganancias nunca se ocultaban» y «pagaba de impuestos 200.000 euros». Unas cifras que al juez no le convencen y por las que vuelve a preguntar al conocido actor: «Entonces, ganando 1.500.000 euros, usted pagaba unos 200.000 con el IVA incluido, ¿le parecía correcto?».

Él insiste en que «creía que era sensato» y, afirma que tenía «290.000 euros en Suiza». Todo ello, Imanol Arias declara que se lo «gestionó Fernando Peña, la persona con la que ellos trataban».

Duato fue preguntada sobre si podría describir cómo era la secuencia de contratos que firmaba, sobre lo que afirmó que no lo recuerda, ya que su trabajo «requiere mucha concentración». «Me ocupo artísticamente de lo que me toca», afirma la actriz. Pero estas palabras no convencen al juez.







«Aquí todos trabajamos bastante, pero lo hacemos por dinero y todos miramos lo que nos pagan para poder disponer de él, ¿usted, de estas preocupaciones, ninguna?», pregunta el juez a Duato. Además, también le pregunta sobre si, en su criterio, Fernando Peña era el jefe de todo el personal de Nummaria. La actriz afirma que sí: «Parecía que era la persona que mandaba».

Por lo que. en sus declaraciones por fraude fiscal los actores Imanol Arias y Ana Duato responsabilizan de sus problemas con Hacienda a Fernando Peña, el asesor de las estrellas.

