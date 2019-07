Me habéis hecho algunas preguntas sobre mi participación en @MujeresSanidad Espero que con estas líneas quede claro. No he fichado por un lobby de la sanidad privada. Participo con otras mujeres del sector por la igualdad. No tengo vinculación laboral ni retribución . pic.twitter.com/RSDF7Qq5au

— Carmen Montón (@CarmenMonton) 25 de julio de 2019