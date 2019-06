El equipo nacional femenino de los Estados Unidos es el mejor del mundo y lo ha sido durante décadas. Desde que se inauguró la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 1991, Estados Unidos ha ganado tres de los siete títulos, incluido el más reciente en 2015. Desde que el fútbol femenino se convirtió en un deporte olímpico en 1996, ganó cuatro de seis medallas de oro. El equipo ha sido número 1 de la FIFA durante 10 de los últimos 11 años y ha producido algunas de las estrellas deportivas más grandes de las últimas décadas, desde Mia Hamm hasta Wambach hasta el actual alero centro delantero, Alex Morgan.







El equipo juega este mes en la Copa del Mundo en Francia y es el favorito para defender con éxito su título, a pesar de un campo de oponentes cuya profundidad, aptitud física y sofisticación general mejoraron drásticamente en los últimos cuatro años reflejando el rápido crecimiento del fútbol femenino a nivel mundial.

Pero el 8 de marzo iniciaron otra lucha. Demandaron a la Federación de Fútbol de Estados Unidos., alegando «discriminación de género intencional». «La conclusión es simple», dijo la defensa estrella Becky Sauerbrunn en un comunicado. «Es un error que nos paguen y valoren menos por nuestro trabajo debido a nuestro género». El equipo habló, según sus propias palabras, «en nombre de nuestros compañeros de equipo, futuras compañeras, compañeras atletas y mujeres de todo el mundo «.

El momento de la demanda pudo ser dramático por la cercanía de la mayor competición a nivel mundial, pero fue el siguiente paso natural en una disputa continua que se centra en una compensación equitativa. Han estado buscando una compensación justa durante años, con solo una mejora marginal: la demanda afirma, por ejemplo, que de 2013 a 2016, si un jugador de la selección nacional masculina y femenina jugó 20 partidos de exhibición en un año, los miembros de la escuadra de hombres habría ganado un promedio de 263,320 dólares, mientras que los miembros de la escuadra de mujeres habrían ganado un máximo de 99,000 dólares.

La US Soccer niega muchos de los detalles proporcionados en la demanda, pero no niega que los jugadores masculinos y femeninos no reciban el mismo pago. Afirma que los equipos femeninos y masculinos son tan diferentes entre sí que no pueden ser comparados legítimamente en absoluto. Esto es cierto al menos en un sentido: las mujeres son mucho, mucho mejores. El equipo nacional masculino perdió en la ronda de 16 en la Copa del Mundo de 2014 y ni siquiera se clasificó para la Copa del Mundo de 2018. Los hombres estadounidenses no han ganado una medalla olímpica en más de un siglo. En parte como consecuencia de sus resultados superiores, desde 2015 hasta 2018, el equipo femenino jugó 19 partidos más que los hombres.







Se espera que la Copa Mundial Femenina 2019 sea la más vista en la historia. En los Estados Unidos, estos partidos probablemente estarán entre los juegos de fútbol con mejor puntuación que se hayan jugado. (La final de 2015 en Canadá, entre Estados Unidos y Japón, promedió 23 millones de espectadores en idioma inglés en los Estados Unidos, seis millones más que en la final de la Copa Mundial Masculina 2014.)

US Soccer ha dicho que no puede otorgar paridad económica porque «las realidades del mercado son tales que las mujeres no merecen que se les pague por igual a los hombres». El partido sigue en juego.

