20 Minutos

CLARA PINAR / VÍDEO: EUROPA PRESS

Sánchez ha fijado la fecha con Batet en conversación telefónica desde Bruselas.

Unidas Podemos critica a Sánchez por tener «más interés en una investidura fallida» que en un «acuerdo de Gobierno».

Rivera no volverá a reunirse con el presidente: «No tengo nada más que hablar con Sánchez».

Ximo Puig: «La investidura tiene que ser lo más rápidamente posible. El país lo necesita».

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someterá a una sesión de investidura entre el 22 al 25 de julio para intentar ser reelegido presidente tras las elecciones del 28 fe abril. Así lo ha comunicado este martes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras la conversación telefónica que ha mantenido con el candidato a la investidura, que se encuentra en Bruselas participando en un Consejo Europeo. Así pues, la primera votación tendrá lugar el 23 de julio y la segunda, el 25. En caso de que no prosperen y Sánchez no resulte reelegido, se pondrá en marcha el plazo de dos meses para la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 54 días. Según estos plazos, volvería a haber elecciones el 10 de noviembre.

Batet ha explicado que la sesión de investidura empezará el 22 de julio por la mañana, con la intervención del candidato a la investidura. Por la tarde, intervendrán los grupos parlamentarios y al día siguiente, el 23 de julio, se producirá la primera votación, que Sánchez deberá superar por mayoría absoluta para ser investido. Es decir, obtener al menos 176 votos a favor de los 350 diputados del Congreso.

En caso de que no sea así, a las 48 horas habrá una nueva votación por mayoria simple, el 25 de julio, en la que a Sánchez le bastará tener más votos a favor que en contra.

La primera votación, la del 23 de julio, pondrá en marcha el contador de los dos meses que fija la Constitución para que, en caso de que en este tiempo no haya un nuevo presidente del Gobierno, se disuelvan las Cortes y se convoquen de nuevo elecciones generales.

Falta de apoyos



Finalmente, Sánchez se ha decantado por la última semana de julio para la sesión de investidura, lo que alimenta la hipótesis de que antes de intentará volver a hablar con los grupos para recavar su apoyo.

De momento, solo cuenta con los 123 diputados socialistas y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla, que también le ha comprometido su voto. Mientras las formaciones nacionalistas e independentistas del Congreso, PNV, ERC, JxCAT y Bildu, terminan de determinar si votarán a favor o abstención o abstención o en contra, a Sánchez no le saldrán las cuentas si PP y Ciudadanos se mantienen en su voto negativo y Unidas Podemos también cumple su amenaza de votar en contra si antes no se llega a un acuerdo para un gobierno de coalición.



Por las primeras reacciones que han llegado desde Unidas Podemos al anuncio de la fecha de la investidura, no parece que esta formación haya cambiado su parecer sobre su apoyo a Sánchez.

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha criticado mediante las redes sociales tanto la forma como el fondo de la decisión de Sánchez. Según ha dicho, es «falta de respeto» que Batet no comunicara a los grupos la fecha antes de darla a conocer a la opinión pública, tal y como suele ser el procedimiento habitual. Sobre el contenido, Montero ha insistido en que, sin apoyos suficientes, Sánchez tiene más «interés» en que sea una «investidura fallida» que en un «acuerdo de Gobierno».



Que la Presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida por Pedro Sánchez sin comunicarlo antes a los grupos (al menos no al nuestro) es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 2 de julio de 2019 El coordinador de IU, Alberto Garzón, también ha criticado, en su caso a Sánchez, por comunicar la fecha desde Brueslas, sin hacer ninguna propuesta y sin contar con los apoyos suficientes Sánchez convoca el pleno de investidura para finales de julio. Lo hace desde Bruselas, con el Congreso parado y a su merced, sin haber hecho ninguna propuesta y sin apoyos suficientes. Se ve desde lejos la jugada táctica al coste enorme de desprestigiar (más) la democracia. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 2 de julio de 2019

Rivera no volverá a hablar con Sánchez

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Alber Rivera, ha vuelto a dejar claro este martes que no volverá a sentarse con el presidente del Gobierno, que espera de él su abstención a la investidura. «No tengo nada más que hablar con Sánchez», que con quien tiene que hablar es con «sus socios», es decir Podemos y los grupos independentistas que apoyaron la moción de censura. Así, ha confirmado que no volverá a ir a una nueva consulta con Sánchez si de aquí al 22 de julio el presidente vuelve a convocarle, tal y como ya se negó ha hacer hace unas semanas.

Rivera ha reclamado a Batet que permita la acción de control al Gobierno en funciones en el Congreso y ha reiterado que el papel de Ciudadanos es la oposición, de manera que el presidente en funciones no debe acudir a ellos para buscar otro voto que no sea el que Ciudadanos ya ha asegurado, el no a su investidura.



«El presidente tiene que negociar con sus socios», ha dicho Rivera, que ha critiado a Sánchez por «no hacer su trabajo» dos meses después de las elecciones, que se irán a casi tres para la sesión de investidura. Si el rey le hubiera dado el mandato a él para formar gobierno, Rivera habría creado «en el minuto uno» un comité negociador, algo que debería hacer Sánchez, pero con sus «socios», no con Ciudadanos.





Ver en 20 Minutos

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.