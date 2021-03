La presidenta de Women of the World, una red internacional ultracatólica y antifeminista con base en Pozuelo de Alarcón (Madrid), calienta el 8M denunciando la discriminación del hombre y difunde un curso para universitarios que busca «combatir el feminismo radical». «El feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad». «La mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”. Es el hombre, alegan, el que empieza a estar discriminado.

Women of the World (WoW) está integrada por 147 organizaciones, que suman 170.000 mujeres en 72 países. La plataforma fue puesta en marcha por la organización española Profesionales por la Ética, en colaboración con la belga Woman Attitute y la francesa Femina Europa. De los 24 grupos destacados como socios, el 20% son españoles, entre ellos, Profesionales por la Ética; Citizen Go, grupo en el que se integra Hazte Oír, y Enraizados.

Tal y como recoge infoLibre WoW afirma ser “la voz de las mujeres que hablan en términos de mujeres”. “Rompemos con el feminismo radical pasado de moda y con la ideología de género. […] Recuperamos para las mujeres su plena identidad […]. Vamos a devolver a la maternidad su valor y su dignidad”, explica. Además, defiende el valor de la “maternidad” y reivindica que “las mujeres y los hombres necesitan recuperar y afirmar su identidad y complementariedad”. “Existe una identidad femenina que se desarrolla en toda su dimensión en complementariedad y reciprocidad con los hombres”, añade.

Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética, lidera el movimiento, que integra a Hazte Oír y a Enraizados y en el que participan miembros de Vox, y se presenta como “esposa y madre de diez hijos”. “Eso es lo que realmente me define y me hace ser lo que soy. No entiendo lo femenino sin lo masculino ni la plena realización de las mujeres rechazando su identidad y negando la maternidad”.

Tamayo comparte con Vox causas comunes como el rechazo de la ideología de género y la influencia del “lobby LGTBI”, la oposición al aborto y la eutanasia y el combate contra el feminismo «morado». Con los años, Tamayo se ha convertido en uno de los referentes y rostros más reconocibles del lobby, junto con Ignacio Arsuaga (Hazte Oír), Jaime Mayor Oreja (One of Us) y Polonia Castellanos (Abogados Cristianos).

En 2015, Tamayo fue la anfitriona de un homenaje brindado por Profesionales por la Ética a los diputados más antiabortistas del PP, enfrentados con la dirección de Mariano Rajoy. Allí estaba la diputada Lourdes Méndez, hoy en el Congreso con Vox y Francisco Contreras, actual compañero de bancada en el Congreso. Para la foto publicada por Actuall, medio promovido por Hazte Oír, posaron Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

Del equipo liderado por Tamayo en WoW forman parte al menos otras dos mujeres vinculadas a Vox. Una, candidata de Vox en Tarragona en las últimas elecciones catalanas; y otra es de Vox en Villanueva del Pardillo (Madrid) y ha trabajado como voluntaria en Hazte Oír. La plataforma niega tener conexión con Vox “más allá de las interacciones y entrevistas” en las que hace llegar al partido de Abascal u “otros partidos” sus “propuestas” e “inquietudes”.

Miriam Gómez de Agüero, coordinadora de la organización y graduada en Derecho con “especialización en feminismo” explica que su organización celebra un 8M “diferente”, de forma que “no se vuelva el día contra el varón”. Además de campañas para dar visibilidad a WoW en las redes sociales, la plataforma ha lanzado un documento y un vídeo para entender este movimiento.

El documento señala que “si por feminismo entendemos a aquellas mujeres que lograron ese primer paso para la igualdad y el reconocimiento del genio femenino, no sólo estamos a favor sino que seguimos por el camino que abrieron ellas”. “Pero hoy, el feminismo ha descarrilado y es odio al varón, es victimismo, es supremacía, es lucha de sexos, rechazo a la maternidad”, añaden.

Además, según WoW, ahora mismo el hombre es discriminado. Dice el documento: “Creemos en la igualdad en dignidad y ante la ley, la igualdad en derechos y deberes. La igualdad que en muchos países tenemos ya, y que empiezan a no tener los hombres en algunos casos, como la presunción de inocencia o el veto en algunos puestos en pro de las ‘cuotas’”.

Y continúa: “Nos negamos a ver ‘machismo’ en cada rasgo de la masculinidad, en la caballerosidad, en el romanticismo… en todo eso que llaman ‘micromachismos’ y que anulan la identidad masculina tachándola de machista”.

Se insiste además en que la verdadera discriminación a la mujer no se produce en los países “occidentales”, sino en otras “culturas”, en referencia implícita al Islam, de forma que se conecta esta causa con otra, la del choque de civilizaciones, clave en la «guerra cultural».

Curso para universitarios para saber cómo actúa el feminismo radical

El pasado 2 de marzo, la presidenta de WoW; Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid; Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox; y Luis Losada impartieron un curso teórico práctico en el Instituto Blas de Lezo para saber cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo, tal y como difundió Tamayo a través de Twitter:

Si eres universitario, quieres saber cómo actúa el feminismo radical y cómo combatirlo, está sábado tienes una cita con el @institutoblezo

Curso teórico práctico con líderes como Alicia Rubio,Margarita de la Pisa y Luis Losada

Inscríbete aquí

https://t.co/88BcJoZX3Y — Leonor Tamayo (@TamayoLeonor) 2 de marzo de 2021

Tamayo pone en el punto de mira al feminismo “morado” o “descarrilado”. “No buscan igualdad, saben de sobra que ya existe, quieren supremacismo hembrista, enfrentamiento y lucha de sexos, porque el feminismo morado no es sino una vertiente más del marxismo”, ha explicado en un artículo.

Y añade: “Hoy la mujer necesita otro ‘feminismo’, uno que ponga el foco en el reconocimiento de su identidad propia y exclusiva, y su complementariedad con la masculina, que ha de ser también reconocida y valorada. En definitiva, un movimiento que le ayude a ser mujer y que los hombres sean hombres”. En otro artículo, afirma que “la mujer tiene una identidad propia y exclusiva cuyos rasgos fundamentales vienen determinados por la maternidad, tenga hijos o no”.

Tamayo es presidenta de Profesionales por la Ética, organización fundadora de WoW y que forma parte de una tupida red internacional de organizaciones “provida”, que incluye Euthanasia Prevention Coalition, Life is Beautiful y Family Rights Caucus. A ello se suma la pertenencia a One of Us, con presencia en 19 países y en donde se encuentran Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez (Vox).

Además de Profesionales por la Ética, forma parte de Women of the World, la organización Citizen Go, con sede en Madrid, que incluye a Hazte Oír, ambas presididas por Ignacio Arsuaga con el propósito de luchar «a favor de la vida, la familia y la libertad». Citizen Go, también forma parte de One of Us.

Enraizados es otra organización del movimiento ultracatólico integrada en Women of the World que hace lobby en Bruselas a favor de causas como la “libertad religiosa en España”, la “libertad de educación en España”, la “defensa de la familia” y la “protección de toda vida humana”, según la información del registro de transparencia de la UE.

El Instituto de Política Familiar es otra de las organizaciones en “defensa de la familia” y “de la vida” que también forma parte de Women of the World y que está liderada por Leonor Tamayo, junto a Profesionales por la Ética, Hazte Oír y Enraizados.

El Instituto de Política Familiar, implicado contra la Ley Celaá, defiende la derogación de las leyes de violencia de género y del aborto y señala que el divorcio no arregla ningún problema sino que agrava los que trata de resolver y por eso, entre sus propuestas, se encuentra la derogación de la Ley del divorcio exprés, que ha resultado ser un rotundo fracaso.

La quinta organización española en WoW es Temps de Dones, una plataforma de mujeres catalanas nacida en 2010 en defensa de la “meritocracia” y contra el “feminismo a ultranza” y el «pensamiento único feminista».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.