Francisca Pino

Si se llega a un pacto, ahora o en septiembre, dependiendo de la decepción de algunos o la

satisfacción de otros, no podemos negar que hemos asistido a un espectáculo digno para un público que ha sido satisfactoriamente sorprendido. Los actores que se daban por secundarios han pasado a tener un protagonismo inesperado. Tengo que hacer referencia a la frase de Rafa Mayoral, diputado de UP, «Solo tenemos dos mejillas» , quedaba reflejado la intensidad de las negociaciones. El actor principal ha quedado empequeñecido, viéndose obligado a tomar la iniciativa retomando las negociaciones. Era eso o quedar fuera del tablero de ajedrez. Pedro Sánchez maniobrando para dejar fuera del gobierno a Pablo Iglesias, y sin embargo el resultado ha sido que la figura del SG de Podemos ha salido fortalecida dimensionalmente en contra de aquellos que pretendieron reducirlo a la insignificancia política. Iglesias ha llevado la batuta en esta orquesta, a pesar que los músicos eran de Pedro Sánchez.

Me imagino al candidato a presidente recibiendo llamadas del teléfono rojo, verde y hasta

del teléfono negro y por supuesto las llamadas desde los yates de lujo para que no hubiese

pacto con Podemos y sí con Ciudadanos. El tiempo nos dirá si estas presiones han tenido

éxito. Lo cierto es que Pablo Iglesias, el hombre de la camisa de cuadros, le ha marcado

los tiempos al candidato y lo ha dejado retratado ante la sociedad, si no hay pacto es por

culpa de Pedro Sánchez, pero no sólo eso, sino que desde la atalaya de presidente y

haciendo uso de ese privilegio ha querido humillar no sólo a la dirección de Podemos sino

a 3.700. 000 votantes de la formación. Para visualizar esa realidad Pablo Iglesias lo ha

explicado en el debate, dirigiéndose a Sánchez: ́ ́dígaselo usted a esta Cámara ́ ́, Pretende

desde su situación de poder actuar como los empresarios que iban a las plazas de los

pueblos y señalaban a losse trabajadores que ese día podían trabajar o no.

Sánchez se ha equivocado. Las redes sociales, con el compromiso y trabajo de cientos de

miles de personas han hecho que el relato llegue a la ciudadanía. La evidencia es que el

PSOE no quiere el pacto de gobierno de progreso, que los poderes fácticos no quieren este

pacto, los varones del partido socialista no quieren ese pacto y que todos ellos juntos no quieren aceptar que no estamos en el bipartidismo, que el PSOE tiene 123 diputados, que

la derecha es más derecha que nunca, que la ciudadanía está cansada de tantas elecciones y de tantos políticos ineficaces que se les eligió para que gobiernen, y son incapaces de

hacerlo, devolviendo una y otra vez la responsabilidad a los votantes.

Esperemos que haya llegado la hora de la política y se logre un acuerdo entre iguales, sin

opa hostil hacia el otro, sin humillaciones.

Hay problemas en España y Cataluña que no pueden soportar más demora: la ecología, las energías alternativas, la vivienda, las pensiones, la precariedad laboral, los bajos salarios, la pobreza, el tema territorial, el uso y abuso de lo público, de la justicia, de los medios de comunicación, de la indefensión de los ciudadanos ante las instituciones y entes privados y políticas de igualdad. Sería primordial abordarlos en un acuerdo de la izquierda, para este país tuviera una oportunidad. Mejor no jugar a la ruleta rusa cuando se puede jugar a hacer política

El relato no es otro que Pedro Sánchez ha estado casi tres meses sin negociar con nadie, ni

con Podemos , ni con el PNV, Compromís, ERC u otros. Después tres días de mentiras y teatro. Necesita tiempo para acercarse al 10 de noviembre y convocar elecciones. Pero hay que tener en cuenta dos circunstancias que puede cambiar el sentido de las cosas, 1) la sentencia del juicio del Procés, 2) la sospecha de que los varones le estén tendiendo una

trampa a Pedro Sánchez para que fracase y por fin poner al frente del PSOE a una

candidata de su confianza.

A Catalunya le convenía un pacto de progreso, así lo entendió ERC pero el régimen carece de un nivel político adecuado a la realidad, la realidad es que España es un conjunto de diferencias. Algún día se ha de abordar lo territorial desde la inteligencia y el raciocinio.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.