Más de un centenar de personas se han acercado a la explanada situada frente a La Ingobernable para recibir a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que han acudido a comunicar la orden de desalojo programada para este miércoles. "Ingobernable, indesalojable"; "un desalojo, otra ocupación" y "que no, que no, que no tenemos miedo", son algunos de los lemas que...