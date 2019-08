Luis Pastor gana a la censura y al Ayuntamiento de Madrid: actuará en Aravaca invitado por una asociación vecinal

Los cantautores Luis Pastor y su hijo, Pedro, tenían previsto dar un concierto en las fiestas de Aravaca el próximo 8 de septiembre, que fue cancelado por el nuevo Ayuntamiento de Madrid encabezado por el popular Martínez-Almeida y con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

Sin embargo, van a poder esquivar la censura: la Asociación Cultural y Deportiva Rosa Luxemburgo (ACROLA) y la Asociación de Vecinos Osa Mayor de Aravaca han convocado una concentración para el próximo día 8 de septiembre para «dar voz a los artistas que el Ayuntamiento de Madrid ha eliminado de la programación de sus fiestas«.

Luis Pastor ha confirmado que él y su hijo tocarán en el evento convocado por ACROLA y Osa Mayor y afirma que él y su hijo serán los primeros en defender su derecho al trabajo. «Es lo primero de lo que nos han privado y, por supuesto, defenderemos el derecho a pensar y a tener una ideología diferente de los que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, en el de Aravaca«, ha señalado en declaraciones a ElDiario.es.

«No hay ciudad en la que esté yendo a cantar este mes donde la gente no me pregunte, donde la gente no sienta rabia. Me dicen que si hay un acto en Aravaca van a venir de cualquier forma«, ha afirmado el cantante.