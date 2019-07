Mandato al PSOE y a Podemos

Iria Bouzas

Hola PSOE y Podemos:

¡No, no me importa!

Creo que es mejor ser sincera desde un comienzo y deciros que nada de lo que tengáis que decir sobre la incapacidad que estáis demostrando para pactar y formar Gobierno me importa en lo más mínimo.

Y ya lo siento, ya, pero es que si algo hemos aprendido después de ver infinitos programas de Supernanny es que cuando dos niños se pelean, los adultos no están para hacer de árbitros ni para decidir quién tiene la razón, simplemente deben buscar el fin de la lucha y en todo caso enseñar a los pequeños a asumir que en la vida es imprescindible aprender a resolver los conflictos y que en la mayoría de los casos esto se logra haciendo concesiones.

Sé que, entre batalla y batalla, bastantes de vuestros afiliados y simpatizantes os defienden con un enorme ardor y grandes dosis de pasión, pero en cierta manera quizás os puedan estar engañando involuntariamente al hacerlo. Podéis llegar a pensar que esa justificación que hacen de todos vuestros movimientos aquellos que ven la política como si fuera un partido de fútbol o peor aún, como una guerra entre facciones, son la mayoría de la sociedad.

Personalmente yo lo dudo muchísimo.

No puedo hablar por todo el mundo. Ni siquiera puedo hablar por unas pocas personas, así que, tal y como lo hago siempre, hablaré solo por mí.

A mí me importan un pimiento vuestros problemas. No pienso perderme en posicionarme sobre los ministerios que debe gestionar cada uno o cuantos escaños hacen falta para qué.

Yo soy de esa parte de la población a la que tenéis como rehén de vuestras luchas de poder y eso me convierte en una víctima de vuestra ambición y por tanto, además de por ser ciudadana, me otorga el derecho a haceros exigencias.

Soy, o me puedo convertir en víctima, porque pertenezco a varios de los colectivos que se encontrarían en una situación de vulnerabilidad y desprotección en el caso de que, si se vuelven a convocar elecciones, haya un ascenso de la derecha más rancia que hemos conocido en las últimas décadas en España.

Así está la cosa. Lo lamento en el alma, pero no me siento capacitada para ejercer la comprensión y la compasión ante vuestras demandas partidistas cuando me despierto cada día envuelta en el miedo por lo que se me puede venir encima si se convocan nuevas elecciones. Estáis comportándoos todos como unos ludópatas insensatos, pero con la terrible particularidad de que lo que estáis poniendo como apuesta sobre la mesa de juego no os pertenece, porque son mis derechos.

De verdad que me da igual quien tiene razón. Si se tiene que ir Pedro Sánchez a su casa que se vaya. Si Pablo Iglesias tiene que dejar la política y volver a dar clase a la Universidad, que lo haga.

Vuestros partidos deberían estar al servicio de los ciudadanos y lo que estáis haciendo es poniendo a todo un país como pago para lograr más cuota de poder de vuestras organizaciones particulares.

Me dais igual vosotros y me dan igual vuestras siglas. Si mañana desaparecen el PSOE y Podemos, vendrán otros partidos que los sustituyan. Si algo nos enseña la Historia es que nada permanece inmutable si lo vemos con la suficiente perspectiva temporal.

Pero pase lo que pase con vuestros partidos, las personas vulnerables seguiremos aquí demandando un Estado que nos garantice unos derechos que han costado las lágrimas, el sudor y la sangre de nuestros antepasados conseguir.

Formad un Gobierno de izquierdas y hacedlo ya. Es el mandato que os hemos dado.

Y no lo olvidéis nunca, sois nuestros empleados, no nuestros jefes.

