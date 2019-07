El nuevo secretario de programas de Ciudadanos y el ex vicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto, posee 10,7 millones en su cartera de valores, según revela el su declaración de Bienes y Rentas presentada ante el Congreso.

Las reglas de transparencia del Congreso no obligan a declarar en qué firmas cotizadas están invertidos los ahorros de los diputados, pero la mayoría de ellos sí lo detalla en la documentación remitida a la Cámara Baja para evitar suspicacias, demostrar que no tienen nada que ocultar y confirmar que no hay posibles conflictos de intereses en su labor legislativa.

Ni Marcos de Quinto ni su partido, Ciudadanos, han querido explicar a ElDiario.es, que ha preguntado a todos los parlamentarios con inversiones en empresas, en qué empresa tiene títulos por 10,7 millones de euros De Quinto, además de no asegurar que no haya conflicto de intereses en estas inversiones.

Llama la atención que las dos empresas donde más dinero tienen invertidos los parlamentarios pertenecen al sector eléctrico y bancario, sectores salpicados de puertas giratorias. El valor de sus acciones en la energética del Ibex35 Iberdrola asciende hasta los 538.000 euros. Banco Santander, otro de los gigantes del Ibex35, es la otra sociedad con mayor valor de acciones de diputados y diputadas, con 582.000. Les sigue otro banco, BBVA (también en el Ibex35), con 166.000 euros en acciones de diputados.

