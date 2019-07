“Ayer, en las fiestas de Vicálvaro, me regalaron está pegatina tan chula por la que ME HAN SANCIONADO administrativamente, es decir me han puesto una multa por insultar a una “autoridad”. La llevaba pegada en la camiseta.

El nuevo ayuntamiento fascista que tenemos se muestra implacable y represor. No fui el único. EN ESTE PUNTO ESTAMOS. Espero que el funcionario que me multó y me saco las fotitos del DNI junto a la pegatina sea condecorado y le den muchas palmaditas en la espalda. Menudo CABRÓN”, relata Brecho KV en un post en su perfil de Facebook.

Este es el mensaje que aparecía en una pegatina con la cara del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y por el que ha sido sancionado un joven durante las fiestas del madrileño barrio de Vicálvaro, que se celebraron el pasado fin de semana.

En una actualización del post, Brecho KV indica que “tras acudir a comisaría a aclarar e informarme de este asunto, se me aclaran (de muy malas formas por cierto), que la denuncia ha sido puesta y que no hay sanción a día de hoy, si no que esa denuncia propone una sanción administrativa, que se puede dar o no. Veremos en qué acaba”.

Almeida y Viválcaro, una relación tortuosa

Oye @AlmeidaPP_ te han vuelto a hacer un A.C.A.B. en Vicálvaro donde hiciste el paripé. (Almeida Carapolla Ahora Bórralo). pic.twitter.com/3boItj1vKC — Johnnycogiósucerveza (@Albersicambias) 20 de mayo de 2019

La relación de Almeida con el distrito de Vicálvaro empezó en la pasada campaña electoral. El alcalde, por entonces candidato, exigió a Sánchez Mato que eliminase una pintada con las siglas A.C.A.B. (“All Cops Are Bastard”) y, como no lo hizo, el popular trató de limpiarla él mismo, pero acabó sacándole brillo para mofa de las redes sociales.

Un tuitero ha publicado unas fotos del lugar de los hechos. El famoso “A.C.A.B.” ha aparecido de nuevo, en letras azules, junto a otras amarillas que rezaban “PP ladrones” y “Almeida Carapolla”. “Te han vuelto a hacer un A.C.A.B. en Vicálvaro donde hiciste el paripé. (Almeida Carapolla Ahora Bórralo”.

