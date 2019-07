Netflix utiliza a ‘La bola de cristal’ sin permiso de la familia de Lolo Rico para promocionar Stranger Things

La tercera temporada de Stranger Things se estrenó ayer y lo ha hecho con polémica. Para promocionarla, Netflix ha decidido publicar un vídeo en redes sociales en el que recrean la introducción del mítico programa ‘La bola de cristal’.

En el vídeo aparece la que fue presentadora del mítico programa, Alaska, viendo escenas de Stranger Things en la bola de cristal mientras suena una versión de la sintonía. Todo esto sin permiso de descendientes de Lolo Rico, la mítica creadora del programa.

Nagua Alba, nieta de Lolo Rico y diputada de Podemos por Guipuzkoa, ha denunciado en la red social Twitter la «instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte«.

Hola @NetflixES 👋🏽 Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso. Sigo 👇🏼 pic.twitter.com/UL1YNwrFAQ — Nagua Alba (@NaguaAlba) 4 de julio de 2019

Según el hilo de Nagua Alba, Netflix contactó con la familia para obtener los derechos de la canción de La Bola y ellos “les respondieron que no todos estaban de acuerdo con utilizar esa canción como instrumento publicitario y que por tanto no cedían los derechos”. Netflix ha utilizado la melodía con unas pequeñas modificaciones a pesar de que, como dice Nagua Alba, les dijo «que finalmente no usarían la canción y habían compuesto otra«.

También ha denunciado la situación el ensayista, escritor y filósofo Santiago Alba Rico, hijo de Lolo, quién ha atacado a Alaska por colaborar en el vídeo promocional: «Como hijo de Lolo Rico y guionista de Los Electroduendes me parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, Netflix utilice la sintonía de La Bola, con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos«, escribió Alba Rico.

Como hijo de Lolo Rico y guionista de Los Electroduendes me parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, @NetflixES utilice la sintonía de La Bola, con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos. Ver el hilo de @NaguaAlba https://t.co/tlFXYatmpN — Santiago Alba Rico (@SantiagoAlbaR) 4 de julio de 2019

Netflix ha respondido al hilo de Nagua Alba anunciando la retirada del vídeo sin reconocer el error, escudándose en que querían honrar el recuerdo: «Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo«.

Hola, @NaguaAlba. Nuestra intención era honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros. Sin embargo, entendemos vuestra posición y por eso hemos procedido a retirar el vídeo. Un saludo. — Netflix Video (@NetflixES) 4 de julio de 2019

