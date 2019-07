O BNG aproveitou este venres o debate en comisión do proxecto de Lei de Patrimonio Natural para expresar o seu “profundo” rexeitamento a un texto normativo impulsado en solitario polo PP que, en palabras do deputado Luís Bará, “é cutre, mini e regresivo” e merece a desaprobación da formación nacionalista tanto no fondo como na forma.

“No primeiro caso porque supón un auténtico atropelo ao regulamento e á participación democrática tanto dos grupos da oposición como das entidades sociais”, alegou, en referencia a decisión do PP de aplicar o seu rodillo parlamentario para “impoñer unha tramitación urxente e express cando se prevé un prazo mínimo de 15 días para o debate do texto lexislativo en trámite de ponencia”.

Ese déficit democrático na tramitación fixo que os populares “vetasen a participación de entidades sociais, ambientais e de conservación da natureza polo trámite de audiencia, tamén previsto no regulamento, cando podían achegar a súa visión para enriquecer e mellorar o texto, posibilidade cortada polo PP como denunciaron estas organizacións conservacionistas”, explica Bará.

En canto ao fondo da lei, o Bloque considera que “empeora á que xa existe,- a Lei de conservación da natureza de 2001-, pese a que nin foi desenvolvida nin se cumpriu, permitindo o deterioro e a degradación de numerosos espazos naturais e a mingua da diversidade polo desleixo e pola desatención do PP que non puxo os medios económicos necesarios”.

Unha carencia de medios que se mantén no novo texto, critica Bará, tras subliñar que os populares rexeitaron a proposta do Bloque de crear un fondo económico destinado á protección e á conservación da natureza e da biodiversidade.

Igualmente, o texto remitido polo Goberno popular “presenta eivas importantes como o feito de non ampliar a rede natura, con esixencias sen sentido como establecer unha superficie mínima para crear un parque natural que na practica supón impedir esta figura de protección”. Tampouco ten en conta o importante papel dos ríos, das rías e das zonas húmidas e non atende suficientemente ás especies ameazadas da fauna e da flora galegas.

“En lugar de protexer a natureza, nesta lei do goberno de Feijóo priman os intereses económicos e urbanísticos dos grandes lobbies como o forestal, enerxético ou mineiro, que están depredando o noso territorio e os espazos naturais protexidos, e non pon freo á perda de biodiversidade que é o gran problema que ten o país”, denunciou o deputado nacionalista.

“Parécenos que é unha lei cutre, mini, micro e regresiva que empeora á que existe a día de hoxe e suscita o rexeitamento das entidades ecoloxistas e conservacionistas”, concluíu.

