Santiago Abascal, el líder del partido de ultraderecha Vox, continúa atacando a la ONG Proactiva Open Arms, a quien acusa de ser «una base operativa de la extrema izquierda, en connivencia con las grandes multinacionales y bancos«. Desde el partido ultra rechazan que los más de 100 migrantes que continúan a bordo del Open Arms después de 19 días vengan a España porque aseguran que este tipo de ONG «colaboran con las mafias».

Open Arms no es una ONG, es una base operativa de la extrema izquierda, en connivencia con las grandes multinacionales y bancos. Cuando atacan a Italia atacan, en realidad, la soberanía, la identidad y la convivencia en Europa. Los inmigrantes son su mercancía política. Nada más — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 19 de agosto de 2019

La respuesta no se ha hecho esperar y la contestación ha sido sonada. El fundador de la ONG no ha dudado en responderle y recuerda a Abascal que «Open Arms es una fundación privada, pero no como la suya, que era una fundación pública donde tenía un sueldo de 82.000 euros y ningún proyecto realizado».

Sr. @Santi_ABASCAL @openarms_fund es una fundación privada, pero no como la suya, que era una fundación pública: donde tenía usted un sueldo de 82.000€ y ningún proyecto realizado. Sigue igual, sin proyecto y viviendo de la confrontación y la mentira. https://t.co/577lKQijqJ — Oscar Camps (@campsoscar) 20 de agosto de 2019

Oscar Camps se refiere a la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Y sentencia: «Sigue igual, sin proyecto y viviendo de la confrontación y la mentira«.

Abascal era el único cargo que aparecía en el staff de la fundación, que en su condición de director gerente percibía 82.491,80 euros brutos anuales, según reconoció en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid en 2013. La fundación, aparte de Abascal, solo tenía un trabajador y contaba con un presupuesto en ese año de 252.818 euros.