Algunos gobiernos y políticos se han convertido en «auténticos antisistema». Así ha respondido el fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps para denunciar la situación de peligro en la que se encuentran los 160 migrantes que se encuentran en la embarcación.

También ha acusado a los gobiernos de poner en marcha «toda la maquinaria administrativa» para no salvar vidas, contraviniendo los convenios internacionales y la ley marítima internacional.

Camps ha explicado que están muy preocupados por el estado de salud de las personas a bordo del Open Arms, que considera prioritario: «La situación se deteriora día a día, y no podemos evacuar a 39 personas y decirles a las otras 121 que ellas no salen«.

El fundador de Open Arms ha pedido,a demás, que se use otra terminología para hablar de las personas rescatadas: «En aguas internacionales no hay migrantes, hay vidas en peligro». Camps ha vuelto a criticar que «Europa no permita ni facilite que muchas de estas personas, cuyas vidas corren peligro, tengan vidas seguras«.