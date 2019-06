Pablo Iglesias ha afirmado en el programa Al Rojo Vivo, de la Sexta que «existen conversaciones» con el PSOE, que les ha pedido discreción. El líder de Unidas Podemos está convencido de que los socialistas y la formación morada acabarán gobernando juntos. «Creo que las cosas van a ir bien», añade.

A pesar de esta discreción, Iglesias sí explica que desde el PSOE han confirmado que «no van a vetar a nadie«. Preguntado por si ocupará uno de los puestos en el Consejo de Minisitros si hay gobierno de coalición, ha sostenido que lo primero que hay que negociar es el programa, pero que desde su partido no van a vetar a nadie y que saben que los socialistas tampoco: «Nos lo han dicho y no creo que no nos hayan mentido«.

Iglesias llega a asegurar que cree que el PSOE quiere «un gobierno de coalición de izquierdas«, o que así lo «entiende» después de las conversaciones que han mantenido. «No podemos decepcionar a la gente, a la mayoría social y creo que Pedro Sánchez no lo va a hacer«, apunta Iglesias.

Iglesias considera que las declaraciones de algunos dirigentes, como José Luis Ábalos, al no descartar que Podemos lidere ministerios apuntan en la buena dirección. No entran en el cruce de declaraciones ni valoran si hay socialistas que rebajan este discurso. De hecho, insisten en que lo primero que hay que negociar es el programa y, posteriormente, los equipos y la estructura de gobierno. Insisten que están centrados en esta tarea.

El líder morado espera que Sánchez «no se deje presionar por los poderes económicos» y sostiene que el Gobierno de Unidas Podemos con el PSOE puede ser un modelo a seguir en Europa.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.