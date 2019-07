Eldiario.es

«Más allá del órdago que plantean a la soberanía nacional, están demostrando que son totalmente impredecibles, pueden decir una cosa por la mañana y otra por la tarde», ha avisado García-Page que, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha insistido en no «depender del independentismo».

«El proyecto que se tiene que imponer en esta legislatura es el que ha ganado claramente las elecciones y es el del PSOE. Si lo que quiere Podemos es estar en un Gobierno, que dé la sensación en España de que hay dos, malo, eso no es así. Y si lo que quiere es ocupar el papel de ‘nosotros estamos aquí porque no nos fiamos del PSOE y si nos despistamos el PSOE se va a la derecha’, esa vigilancia hay que hacerla en el parlamento, no en el Gobierno», ha señalado.

Tras precisar que la investidura es el arranque, ha defendido que «lo verdaderamente preocupante es que haya años de relativa calma y tranquilidad», a fin de «no estar todo el día en el mercado político». Y es que ha criticado que «los que llegaron a la política para innovarla y regenerarla lo que están consiguiendo es que se vea como imposible un escenario de serenidad, que no de mayoría».

Dicho esto, el también líder de los socialistas castellano-manchegos ha añadido que la abstención del Ciudadanos y del PP, aunque los ‘populares’ «solo lo hicieran por devolverle el favor a PSOE que pagó a un preció durísimo» –en referencia a la investidura del expresidente Mariano Rajoy–, «sería muy útil y muy ejemplar para arrancar el Gobierno». «Pero, no nos engañemos. Eso no va a luego a cambio de pactar presupuesto ni de garantizar la estabilidad del acuerdo», ha dicho.

Por último, García-Page ha vuelto a arremeter contra Podemos en Castilla-La Mancha, desvelando que tras las elecciones del 2015 les ofreció entrar en su Gobierno «y me dijeron que con nosotros no iban ni a misa, que somos impresentables».

«Pero luego, a la vuelta de dos años, pensaron que les convenía más estar en el Gobierno por aquello de la visibilidad, y me lo hicieron saber de una forma bastante lamentable: votando en contra de unos presupuestos que habíamos pactado casi al milímetro con ellos», ha finalizado criticando.

