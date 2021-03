El prestigioso cirujano Pedro Cavadas se ha puesto la vacuna contra el Covid-19. Es algo que no sería noticia si no fuese por sus declaraciones el 8 de octubre en El Hormiguero sobre las vacunas: “Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada… también depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices”, dijo entonces.

“Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses”, añadió levantando una gran polvareda en redes sociales. Incluso llegó a avisar que “una vacuna lleva años, no meses. Habrá que definir quién se va a comer las 15 o 20 primeras encefalitis que provoque cualquiera de esas vacunas…”

Ahora, el cirujano señala al ser preguntado si lo hizo convencido ha contestado: “No es convencido, es que hay que ponérsela”. “La convicción no es convicción; yo no pago impuestos convencido, es que hay que pagarlos. Es lo que hay, por eso todo lo que haya dicho mal hoy es por culpa de eso, son efectos adversos”, ha ironizado en una rueda de prensa.

Cavadas y las medidas de confinamiento

«Si encierras a la gente en su casa sin salir tienes incidencia cero», pero «eso es irreal completamente», respondió Cavadas al ser preguntado por el descenso de los contagios de coronavirus en España. Con las restricciones, «la gente no se toca, no se habla, no se escupe y no se contagia», pero entonces «como ya ha bajado, los sueltas».

«Es jugar al gato y al ratón», ha añadido a pesar de que ha rechazado hacer pronósticos sobre una posible cuarta ola de la pandemia. «Es mejor para todos no jugar al futurismo. Hay cosas que son relativamente claras y que cualquier persona con dos ojos mínimamente abiertos lo vería», ha señalado.

Llamada de atención: nos estamos olvidando de África subsahariana

Pedro Cavadas ha comentado también las dificultades, derivadas de la pandemia, que ha tenido su fundación para trabajar en países como Tanzania, en los que muchos pacientes se han quedado sin recibir tratamiento. «Estarán allí cuando volvamos», ha asegurado.

«El concepto de tiempo en Occidente se mide en horas y en África subsahariana en semanas, meses o años», ha matizado. «Una persona que ha esperado quince años por una patología, puede esperar dieciséis y no es un problema muy grande, básicamente porque esperaría toda la vida y no le atendería nadie».

Aunque las patologías malignas no puede demorarse, la «inmensa mayoría» de las intervenciones que hacen en territorio africano son malformaciones o traumatismos. «Con lo que cuesta traer un paciente aquí, puedes hacer ciento y pico pacientes allí» y «el impacto en cuanto a la población es mayor», ha apuntado el doctor.

