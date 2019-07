20 Minutos

Á. RONDÁN

Aquí somos todos humanos. Y por muy espectcular que haya sido tu boda, que hayas tenido a toda la prensa queriendo saber cada detalle y que acabes de vivir un terremoto en tu luna de miel en Costa Rica, nada cambia que te vayan a ocurrir los mismos incidentes que al resto de mortales.

Pilar Rubio es bastante dada a subir su día a día a las redes sociales, haciendo partícipes a sus seguidores de sus vivencias con los tres hijos que tiene con Sergio Ramos -Sergio Jr., Marco y Alejandro- y en el programa donde colabora, El hormiguero.

Pero fue marcharse a Centroamérica para pasar el viaje de novios en un paraje tan idílico como bucólico y comenzaron las (pequeñas) desgracias. Y eso que el inicio de la luna de miel, a donde no fueron sus hijos, no pudo ser más halagüeño.

Con una primera visita a casa del compañero del capitán del Real Madrid Keylor Navas, que ejerció de anfitrión y cicerone, las vacaciones se presentaban como una mezcla de relax y diversión que confirmaron las stories que subió Ramos cuando saltaron en tirolina.

O el vídeo que subió Pilar Rubio navegando en una moto acuática entre delfines hace una semana. Un día después, una fotografía paseando por una playa paradisíaca… y se acabó. Ni rastro del terremoto del que todo el mundo hablaba, ni stories ni Instagram. Nada. ¿Por qué?

En un vídeo que colgó este lunes la presentadora junto a su hijo Marco, que va respondiendo a su madre y acompaña su discurso con mohínes, Rubio comienza diciendo: «A ver, Marco, ¿qué le ha pasado al móvil de mamá?». «Se ha roto… ¡Se ha roto en el agua!», responde su hijo. «Sí, se me cayó al mar», confiesa su madre. Y hete ahí la explicación.

Obviamente, la mayor tristeza de Pilar Rubio no es el no haber podido publicar nada en sus redes sociales este tiempo vacacional, sino que ha perdido «un montón de fotos (‘un montón de fotos’, repite Marco), la agenda (‘la agenda’), el calendario (‘el calendario’)… y todo eso por no subirlo a la nube».

Es su hijo, además, quien le recuerda a Pilar Rubio que también ha perdido «las fotos de tus bebés», lo que hace que la presentadora asegure que están «supertristes» para acto seguido pedirle a su vástago que ponga «cara de triste» antes de despedirse.

Hasta este lunes, cuando la presentadora ha decidido subir una sesión fotográfica y el susodicho vídeo, que acaba con ella diciendo que con este móvil que tiene en las manos van a subir «cosas nuevas». Así que todos sus fans pueden respirar tranquilos: pronto seguirán llegando las novedades del flamante matrimonio.

Ver en 20 Minutos

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.