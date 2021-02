Una gerente pide quitar los móviles a los pacientes para incomunicarles y que no rechacen el traslado al Zendal

Dolores Rubio, gerente del equipo médico del centro hospitalario ‘Príncipe de Asturias’ de Alcalá de Henares, ha solicitado el traslado de pacientes al Hospital Isabel Zendal por falta de profesionales tras ser derivados a ese hospital.

Los traslados de pacientes son siempre voluntarios pero la mayoría expresan su deseo de permanecer en el Hospital de Alcalá, por lo que Rubio ha sugerido que se les quiten los teléfonos móviles a los pacientes para que no puedan contactar con sus familias y evitar así ser influenciados para no ser derivados al hospital de pandemias de Valdebebas, tal y como informa Cadena SER.

Cadena SER ha recogido una grabación de una reunión que se celebró hace un par de semanas para evaluar la situación del Hospital ‘Príncipe de Asturias’ de Alcalá de Henares a la que asistieron Dolores Rubio, la que se escucha en la grabación, el director médico del centro, las directoras de Enfermería y Continuidad Asistencial, un subdirector médico y el coordinador del servicio de admisión.

Esto es lo que dice Rubio: «Igual que estamos trasladando pacientes de intensivos, pues estamos de hospitalización a tope, habrá que empezar a trasladar a pacientes hospitalizados al Zendal, porque nos quitan el personal, el personal está en Zendal y vamos a entrar en una espiral».

«No tenemos profesionales porque están allí, pero no les mandamos el paciente y encima nos quejamos de por qué no tenemos profesionales, que no nos da la lengua. ¡Jo, macho, mándales! ¡Mándales al Zendal!».

El traslado del paciente al Zendal es voluntario

«La familia hay que mantenerla fuera, no dentro. La familia fuera porque aquí no tiene que haber visitas. Se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?.

«Pero… ¿la familia quién es? El que decide no es la mamá o el papá o el hijo o la vecina de enfrente, es el propio paciente y se le comunicará a la familia cuando ya esté para hacer el traslado, cuando ya esté saliendo del hospital».

Rubio, para tomar la decisión compara un hospital con la seguridad de una embajada a la que no se permite el acceso con teléfonos y continúa diciendo: «Pues habrá que empezar a trabajar desde el punto de vista de los informadores que cogen el teléfono o a lo mejor habrá que empezar a ver quién tenemos al teléfono porque a lo mejor tenemos al boicoteador dentro».

«Alguien está boicoteando esto porque si el paciente dice que sí, ya llevamos unos cuantos, y al cabo de cinco minutos entra un auxiliar o entra no sé quién y el señor resulta que ya dice que no… A ver qué es lo que está pasando».

«Estamos haciendo la «o» con un canuto, porque si resulta que tenemos un hospital, que somos el único lugar del mundo aparte de China, que los de China son una mierda de hospitales. Esos son una mierda, el nuestro no. El mejor hospital de COVID del mundo es el que tenemos y resulta que el paciente preferimos que esté en una silla, pues algo estamos haciendo mal».

La redacción de Cadena SER se ha puesto en contacto con la dirección del Hospital ‘Príncipe de Asturias’ que se ha limitado a confirmar que se trató de «una reunión interna del equipo directivo para analizar los problemas asistenciales del centro».

La gerente del equipo médico del centro hospitalario tampoco se ha pronunciado sobre la grabación ni sobre si las medidas propuestas en esa reunión se han llegado a adoptar.

El PSOE en la Asamblea de Madrid, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, y el sindicato de sanidad MATS del Hospital «Príncipe de Asturias» han pedido la dimisión de la gerente Dolores Rubio, por considerar inaceptables sus palabras, por su desconsideración e insensibilidad humana para los enfermos y las familias y su desprecio hacia los sanitarios.

