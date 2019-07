Retiran la custodia a unos padres que agredieron a su hijo por ser gay

Un juzgado de Vitoria ha retirado la custodia de su hijo de 16 años a unos padres en Vitoria-Gasteiz tras propinarle una paliza pegándole con un palo y amenazarle con un cuchillo al saber que es homosexual.

Según publica este domingo el diario El Correo, el joven fue rescatado por la Ertzaintza en su domicilio por los malos tratos a los que estaba siendo sometido y presentaba importantes lesiones y marcas por todo el cuerpo. El menor, además, tiritaba de miedo.

Los padres, de origen paquistaní y con otros tres hijos, han confirmado lo ocurrido y no han mostrado signo alguno de arrepentimiento, llegando incluso a asegurar que preferían que su hijo «estuviese muerto». Fuentes cercanas al caso han indicado que «no lo entienden, los sentimientos de su hijo le parecen una vergüenza y una aberración». Las autoridades creen que no es la primera vez que el menor es agredido aunque no hay pruebas que lo demuestren.

El padre ha sido acusado de un delito de maltrato en el ámbito familiar y la madre ha sido acusada de un delito de amenazas con arma blanca, y ambos también tendrán que responder por un delito de odio, agravado por la relación de superioridad.

Maestre y la importancia de la escuela pública en la integración

En relación al caso, Antonio Maestre ha publicado un tweet con una intervención suya en el programa La Sexta Noche. Durante su participación, realiza un alegato a la importancia de la escuela pública en la integración de niños homosexuales con problemas en su hogar.

«La escuela pública está para proteger a un niño transexual de sus padres homófobos«, indica el periodista, que añade una pulla a la presidenta del partido de ultraderecha Vox en la Comunidad de Madrid por sus políticas en contra del colectivo LGTBI: «Para proteger a los hijos de Rocío Monasterio si fueran homosexuales de sus propios padres. De abrirles posibilidades y enseñarles que no están solos«.

