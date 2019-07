Eldiario.es

El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, ha reclamado en Madrid «un pacto de claridad» para la puesta en marcha de un referéndum en Catalunya. «Debemos ponernos de acuerdo sobre el cuándo, el cómo y bajo qué circunstancias vamos a celebrar un referéndum que ponga fin al conflicto», ha asegurado Torrent durante un desayuno informativo.

El dirigente de ERC se ha mostrado favorable a recuperar el diálogo con el PSOE de cara a la investidura: «Nosotros estamos aquí para hacer política, no para bloquear a nadie». Torrent leha pedido a Pedro Sánchez más diálogo y le ha advertido de que ERC no pondrá «ninguna línea roja», pero tampoco entregará «ningún cheque en blanco».

Según el presidente del Parlament, si el Estado sigue en «el bloqueo, la persecución judicial y el menosprecio a las reivindicaciones catalanas», la respuesta será la movilización permanente «para hacer que lo que hoy parece imposible sea inevitable».

Durante una intervención en el Forum Europa en Madrid, Torrent ha asegurado que «las decisiones de los próximos meses definirán el futuro de las relaciones entre Catalunya y España».

Torrent ha descartado una nueva declaración de independencia como respuesta a la sentencia que el Tribunal Supremo está ultimando en relación al procés: «Una declaración de estas características no me parece oportuna desde un punto de vista político. La unilateralidad no la ejerce quien quiere, sino quien puede».

El presidente del Parlament considera más probable que adelantar las elecciones en Catalunya pueda convertirse en la respuesta política a esa sentencia. Sobre sí mismo, evita descartarse como candidato a la presidencia, en caso de que Oriol Junqueras sea inhabilitado para la candidatura.

