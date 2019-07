Sánchez indica hoy que Iglesias le pidió una vicepresidenta cuando el lunes lo desmintió

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en una entrevista en la cadena Ser el lunes que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no le había pedido una vicepresidencia del Gobierno como condición para facilitar la investidura. «No, no me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera«, dijo.

El presidente en funciones desmintió así la versión que había trasladado el PSOE de la conversación que tuvieron Sánchez e Iglesias el pasado 9 de julio. En ese momento, el PSOE justificó la falta de avances precisamente en esa supuesta petición.

Sin embargo, hoy jueves, Pedro Sánchez, que se ha reunido con su Ejecutiva Federal, ha transmitido a la dirección del partido que Pablo Iglesias le pidió, a cambio de su apoyo en la investidura, una Vicepresidencia Social, Trabajo, Hacienda y Comunicación. El PSOE piensa que «no sería entendible tener en un Gobierno al líder de otro partido al que Sánchez tuviera que dar instrucciones«.

