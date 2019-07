20 Minutos

El actor acudió acompañado por Toni Acosta para presentar su nueva película, ‘Padre no hay más que uno’.

Una de las señas de identidad más características de Santiago Segura siempre ha sido su larga cabellera y su alopecia. Pero en el programa de este martes de El hormiguero, el actor y director admitió que «estoy traumatizado con mi calvicie».

Segura visitó el programa de Antena 3 junto a Toni Acosta para presentar su nueva película, Padre no hay más que uno, que se estrena el 2 de agosto y en la que interpretan a un matrimonio. El madrileño, aparte de ser el protagonista, también es el director del filme.

Pablo Motos quiso saber por qué en la película, el personaje de Segura lleva pelo: «¿Qué aporta?», le preguntó. El actor le contestó que «el pelo es algo maravilloso y me duele mucho no tenerlo. Tú tienes mi misma edad, pero con ese matojillo que tienes, pareces más joven». Y añadió que: «En la película, como soy el protagonista y el director, decidí ponerme pelo».

Pero el presentador siguió insistiendo: «¿tienes pelucas en tu casa?». El madrileño le contestó afirmativamente, y le contó que «tengo unas seis. Me las guardo de las películas porque me da pena tirarlas, las tengo cariño».

Acosta aprovechó para recordar que, durante el rodaje rodaje de la película, «era muy extraño que, cuando no tenía que actuar y solo dirigir, lo hacía sin pelo. Era rarísimo, había días que le veía con pelo y días calvo«.

Motos quiso saber si había valorado la posibilidad de ir a Turquía [destino elegido por muchos hombres que sufren alopecia para implantarse pelo]. «En el espectáculo que hago con José Mota y Florentino Fernández (Dos tontos y yo) hay una parte en la que se meten conmigo por el tema del pelo, y es que estoy realmente traumatizado por este tema«, admitió Segura.

Y siguió contando que «fui a Turquía, hablé con unos médicos de allí y me dijeron que tenía poca zona donante». Ante las risas de las hormigas, el actor contó que les dijo a los doctores: «¿Ustedes me han visto el culo? Parece el Amazonas». Momento en el que Motos no pudo contener la risa ante el comentario de su invitado, que concluyó diciendo: «Me pondría pelo con canas, para que quedara más estiloso».

