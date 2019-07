20 Minutos

20MINUTOS.ES

El intérprete destaca que era un joven «gordo y con gafas».

Santiago Segura se ha unido a la tendencia de algunos rostros conocidos de publicar fotografías de cuando eran niños o adolescentes y, a través de su cuenta oficial de Instagram, ha decidido compartir una de él con solo 14 años.

Con ella, el actor y director de la saga Torrente ha descrito cómo era en su adolescencia, en la que además de a su aspecto físico, se ha referido a sus aficiones rodando cortometrajes.

Además, el humorista ha destacado que era un joven «gordo y con gafas» y que «toreaba el bullying como mejor podía».

Asimismo, ha añadido que estaba «incapacitado» para cualquier tipo de actividad gimnástica y que era «adicto» a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en el rastro.

Este es el mensaje íntegro del actor: «14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el bullying como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnastica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro… así era yo».

Ver en 20 Minutos

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.