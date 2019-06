Save the Children manifiesta su indignación ante el hecho de que un año más se siga reteniendo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a menores de edad. La presencia de menores en los CIE en 2018 casi duplicó a la de 2017, según datos del último informe del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E). Los datos, que han sido reconocidos por el Ministerio del Interior, recogen que hubo 89 menores detenidos en el conjunto de los CIE durante el año pasado. Esta cifra supone un incremento del 85% de menores en 2017, fecha en la que fueron internados 48 menores de edad. En total, desde 2015 se han detenido a 207.

“Bajo ningún concepto un menor de edad debería ser internado en un CIE”, afirma Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. “Estamos viendo como año tras años volvemos a conocer cifras muy preocupantes, que, además, no dejan de crecer. España debe poner fin inmediatamente a cualquier internamiento de adolescentes”, añade. El internamiento de menores de edad en los CIE no está permitido, sin embargo, los fallos en el proceso de identificación de la edad y las faltas de un claro enfoque de infancia conllevan que cada vez sea mayor el número de menores recluidos en estos espacios, destinados a internar a las personas adultas pendientes de ser expulsadas a su país de origen. Por ello, Save the Children pide también que se adopte por Ley un nuevo procedimiento de determinación de la edad en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que sea respetuoso de los derechos de la infancia.

De cara a afrontar esta problemática, la organización considera urgente que se pongan en marcha medidas desde el momento en el que los niños, niñas y adolescentes llegan a territorio español. Entre ellas, Save the Children pide la aprobación de un protocolo de llegadas marítimas con enfoque de infancia para asegurar su correcta identificación, sobre todo de quienes viajan sin la compañía de una persona adulta.

El informe del SJM también recoge que el 70 % de las personas detenidas en 2018 entraron de manera irregular en patera. En ese contexto y según la experiencia de la organización, fruto de su intervención en llegadas marítimas y fronteras, se constata que los niños, niñas y adolescentes nacidos en Marruecos y Argelia son quienes se encuentran en situación más vulnerable cuando no traen documentación. “Al no aplicarse siempre el beneficio de la duda, la presunción de minoría, o al no informarse sobre la importancia de reconocerse como menor de edad, se está vulnerando sus derechos. El enfoque de infancia a la hora de atenderlos sigue pesando muy poco”, añade Sastre.

Save the Children lleva a cabo proyectos de intervención con menores migrantesrecién llegados a España en Melilla y en Andalucía occidental, así como está previsto que la organización amplíe su intervención a Andalucía oriental en los próximos meses. Asimismo, lleva a cabo actividades de información, mediación, atención psicológica y asesoramiento con niños, niñas y adolescentes migrantes residentes en Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Melilla.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.