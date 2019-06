Este viernes 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTI en el que además se conmemora el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York. También comienzan en Madrid unas fiestas que culminan con la manifestación del próximo 6 de julio, la más multitudinaria de España. Por eso, y ante lasdeclaraciones de algunos líderes políticos de trasladar la convocatoria a la Casa de Campo, con la invisibilización de la lucha por los derechos humanos y la discriminación que eso supondría para las personas por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, Amnistía Internacional ha desplegado una bandera gigante, de 20 x 7, es decir, 140 metros cuadrados, en el hotel Room Mate Óscar, situado en la mítica plaza Pedro Zerolo del barrio de Chueca, en Madrid. La bandera está firmada por las más de 3.000 personas que de momento han participado en la campaña.

Bajo el lema “Sé quien quieres ser” la organización quiere recordar así que no se puede retroceder en derechos ya conseguidos para el colectivo LGBTI. “No nos cansaremos de repetir que esta bandera no vuelve al armario ni se va a la Casa de Campo”, asegura Carlos Sanguino, responsable de diversidad afectivo-sexual en Amnistía Internacional España. “Las autoridades deben condenar y alejarse de discursos que discriminan, invisibilizan o incluso culpabilizan al colectivo LGBTI y, sobre todo, deben asegurarse de que ese tipo de retórica no se traduce en políticas”, añade Sanguino, en referencia a las declaraciones de VOX de trasladar la manifestación del Orgullo a la Casa de Campo, en lugar del actual recorrido céntrico por la ciudad de Madrid; o, incluso, a las que parecían querer insinuar que esas fiestas se podrian prohibir.

“No olvidemos que en países como Rusia, Turquía, Moldavia, Croacia o Georgia las marchas del Orgullo LGBTI se celebran, pero sufriendo actos de violencia o son prohibidas, por lo que es necesario que las visibilicemos como una victoria de la libertad de expresión frente a los intentos por censurarlas, así como una oportunidad para defender los derechos de un colectivo que a menudo sufre violencia y discriminación en su vida cotidiana”, denuncia Carlos Sanguino. Además de Madrid, Amnistía Internacional participará en más de 17 marchas en ciudades como Burgos, Castellón, Córdoba, Donostia, Gran Canaria, Granada, Gijón, Murcia, Sevilla, Toledo,Valencia y Valladollid.

Situación mundial

A pesar de avances como la reciente aprobación del matrimonio igualitario en Taiwan y Ecuador, todavía 69 países criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Doce de ellos lo hacen con el máximo castigo: la pena capital. De estos doce, seis siguen llevando a cabo ejecuciones de forma efectivapara este tipo de “delitos” (Irán, Arabia Saudí, Yemen, Nigeria, Sudán y Somalia) y otros seis la pueden aplicar pero en la práctica normalmente no sucede (Afganistán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Pakistán y Brunei, que aunque recientemente anunció la terrible medida de introducir la lapidación y otras penas crueles para este tipo de casos, todavía no la ha puesto en marcha).

España: necesaria una reforma de la Ley sobre personas trans

Con respecto a los debates vigentes sobre la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, sobre Personas Transgénero y, especialmente, ante las amenazas de los discursos del odio que han resurgido y que buscan revertir los derechos alcanzados hasta ahora, Amnistía Internacional ha reclamado al Gobierno una serie de propuestas.Por un lado, la organización recuerda que es imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para permitir a las personas trans adecuar la realidad legal a la identidad de género sentida mediante un procedimiento rápido y accesible, para lo que urge suprimir todo requisito médico. Además, es necesario que el Estado español retire la identidad de género de la clasificación de trastornos mentales y recoloque los aspectos pertinentes a la prestación de atención sanitaria en una categoría de salud que no sea estigmatizadora.

Asimismo, Amnistía Internacional insiste en no excluir a las personas menores de edad que viven en España del cambio legal de género, para lo que ahora necesitan autorización de sus progenitores, y apuesta de forma decidida por una Ley de Igualdad LGBTI que garantice los derechos de las personas trans, y del resto depersonas del colectivo, frente a cualquier discriminación, trato desigual o degradante.

Para más información sobre la situación de las personas trans, puedes consultar este podcast.

Zak y Marielle: dos activistas LGBTI que se jugaron la vida

Amnistía Internacional está haciendo campaña para exigir justicia para los casos de dos activistas LGBTI a quienes asesinaron recientemente: Zak Kostopoulos, en Grecia, y Marielle Franco, en Brasil.

Zak murió el 21 de septiembre de 2018 después dos palizas: la primera fue la que le propinaron dos hombres en una joyería en el centro de Atenas (uno de ellos, el propio dueño del establecimiento), y la segunda, cuando fue esposado y golpeado de nuevo por la policía que acudió al local. Sin embargo, la investigación criminal ha concluido y las personas que han sido acusadas no tienen cargos por homicidio ni tortura. Zak fue víctima de un delito de odio: urge actuar para exigir justicia para él y para que no vuelva a pasar.

La conocida defensora de derechos humanos y concejala, Marielle Franco, fue asesinada a balazos el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro, junto con su chófer, Anderson Pedro Gomes, que también falleció en el ataque. El pasado 12 de marzo dos personas fueron detenidas y acusadas de haber participado en los homicidios. Aunque se trata de un gran paso, la investigación debe continuar hasta que se conozca a los autores intelectuales y las causas del crimen.

Necesitamos tu ayuda para seguir adelante con el periodismo crítico, ayúdanos a no tener que depender de publicidad externa y que Contrainformación sea solo de sus lectores. Con 1, 2, o 3 euros al mes nos ayudarás a seguir mostrándote nuestros artículos críticos.