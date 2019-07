El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha censurado al grupo Def Con Dos, prohibiendo un concierto que tenían previsto ofrecer en las fiestas del barrio de Tetuán.

A través de un comunicado, el consistorio conservador de Madrid «considera que no es digno de una institución que representa a todos los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante, César Augusto Montaña, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo«. Además, afirman que los tuits del artista, “alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

En declaraciones para El Plural, Strawberry ha destacado que «por parte de la ultraderecha no me sorprende nada. Vivimos un momento político muy peligroso para la democracia en Europa y creo que este tipo de formas de proceder vienen abaladas por el ascenso de la extrema derecha nazi en el continente. Este es un ejemplo más de lo que hacen cuando llegan al poder. El PP les ha dado las llaves y se han puesto en sus manos. Estas son las consecuencias«.

«Siempre he sabido que con el cambio de Ayuntamiento, la libertad de expresión y artística iba a sufrir un recorte importante por culpa de una derecha que se quiere llamar de centro pero que se ha aliado con Vox, por lo que ahora es ultraderecha», indica el líder de Def Con Dos.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha solicitado al alcalde, Francisco Salado, que anule también la contratación del grupo Def Con Dos «por enaltecimiento del terrorismo».

Para Strawberry, ambas situaciones están relacionadas: «Tienen que ver, no se puede desligar. La actuación de Madrid está contratada desde hace meses. ¿Por qué ahora?. Hay unos vasos comunicantes en la ultraderecha que no se puedan obviar«. Además, señala «el marco legal en el que se está produciendo todo esto, que es completamente ilegal«.

«La Constitución en su artículo 20.2 dice que la censura previa está prohibida. Censuran a un grupo para que no toque porque hay un integrante que fue condenado injustamente. Además, ese proceso no está terminado porque esta recurrido en el Constitucional , admitido a trámite y en breve habrá un dictamen que espero que sea absolutorio. Si no es en el Constitucional será en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo apunta a que todo sea así porque mi condena no tiene cabida en el marco legal europeo«, señala el cantante.

«Lo preocupante es la persecución a una persona haga lo que haga. Si yo fuera camionero, a lo mejor no me dejarían salir con el camión o si fuera frutero no me dejarían vender fruta. Esto genera inseguridad«, lamenta Strawberry.

