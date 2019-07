20 Minutos

VERA DE BENITO

El arranque de la novena legislatura del Parlamento Europeo ha comenzado este lunes con la interpretación del himno de la Unión Europea. Durante el mismo, algunos de los diputados pertenecientes al grupo Identidad y democracia(ID) han permanecido de espaldas o sentados en sus asientos. A este grupo pertenecen, entre otros, el Partido del Brexit, Liga del Norte, Alternativa para Alemania y el Partido Popular danés.

Al ver que no se levantaban mientras la banda de música se preparaba para empezar, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha afirmado que «levantarse es una señal de respeto», y que incluso cuando se está escuchando el himno de otro país, «uno debe levantarse». Inmediatamente después, el hemiciclo ha aplaudido las palabras de Tajani y ha comenzado la pieza musical.

El grupo ID se fundó en junio de este año, suman 73 diputados y se sientan en el extremo derecho del hemiciclo de Estrasburgo. Su presidente es Marco Zanni, político italiano y miembro de Liga del Norte.

Varios eurodiputados se han quejado del comportamiento del grupo parlamentario a través de sus perfiles personales de Twitter.

Nigel Farage, who has sat in this Parliament for 2 decades, joins Anne Widdicombe in turning their backs on Ode to Joy pic.twitter.com/6roowLPNZT

— James Mates (@jamesmatesitv) 2 de julio de 2019