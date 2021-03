El reputado diario británico The Times ha dedicado un artículo al alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida y a su gestión de la movilidad en la capital de España con un descriptivo titular: «Madrid locals go to war with the mayor over cars» (Los madrileños van a la guerra contra el alcalde por los coches»). Se hace eco el texto de las palabras de Esther Gómez, de Más Madrid, y señala que Almeida preside «un urbanismo en el que el coche está en el centro de todo».

El artículo, firmado por la periodista Jennifer O’Mahony, señala que las asociaciones de vecinos y ONG ambientales en la capital española «están tomando medidas cada vez más directas contra un gobierno de la ciudad» que, según dicen, «no ha logrado impulsar la acción de caminar y el ciclismo durante la pandemia», a pesar de disponer de BiciMad, y, en todo caso, ha alentado «un mayor uso de vehículos privados».

El artículo expone que Madrid ha sido recientemente señalada como la ciudad más mortífera por sus índices de contaminación por niveles de dióxido de nitrógeno en un estudio publicado en la revista The Lancet y que, mientras «muchas ciudades de todo el mundo han aprovechado la pandemia para aumentar el acceso de peatones y ciclistas», Madrid se quedó muy atrás.

Señala asimismo el artículo, como contraparte, que «Barcelona ha prometido acelerar la creación de supermanzanas de calles sin coches» y pone a la capital catalana como ejemplo de una gestión sostenible de la movilidad urbana.

«Solo el 0,5% de los viajes en Madrid se realizaban en bicicleta antes de la pandemia, según una encuesta del gobierno local. No hay carriles para bicicletas continuos que corran de norte a sur o de este a oeste a través de la ciudad. La legislación de la ciudad busca hacer ilegal estacionar una bicicleta en la acera», expone The Times.

